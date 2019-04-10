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Avustralya’da işçilerden protesto: “Kuralları değiştir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:34 | Son Güncelleme

Avustralya’da işçiler düşük ücret ve yetersiz iş güvenliğine karşı “Kuralları değiştir” sloganıyla protesto gerçekleştirdi.Sydney, Melbourne, Brisbane ve Adelaide’de binlerce işçi, eş zamanlı gerçekleştirilen gösterilerde şirketlerin yüksek kar elde etmek için uyguladıkları politikaları protesto etti.

Avustralya’da işçiler düşük ücret ve yetersiz iş güvenliğine karşı “Kuralları değiştir” sloganıyla protesto gerçekleştirdi.
Sydney, Melbourne, Brisbane ve Adelaide’de binlerce işçi, eş zamanlı gerçekleştirilen gösterilerde şirketlerin yüksek kar elde etmek için uyguladıkları politikaları protesto etti. Avustralyalıların yüzde 40’ının güvensiz yerlerde ve düşük ücrette çalıştırılmasına dikkat çekilen gösterilerde “Kuralları değiştir” sloganları atıldı. Büyük şirketlerin vergi kaçırmak, iş güvenliği tedbirlerinde bilerek yetersiz kalmak ve alt sınırda maaş vermek gibi birçok suç işlediğini belirten işçiler, daha iyi şartlarda yaşama haklarını geri almak için harekete geçtiklerini belirtti.
Protestoların ana merkezlerinden Melbourne’da Swanston ve Flinders caddeleri arasında yürüyüş gerçekleşti, sokaklar protestocular tarafından kapatıldı. Yürüyüşe muhalefetten milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum örgütü olmak üzere binlerce kişi katıldı. Protesto sözcüsü yaptığı konuşmada, “Ücret artışına ve güvenli çalışmaya ihtiyacımız var. Tüm çalışanlara yaşam standartlarını yükseltmek için ihtiyaç duydukları temel hakları vermek için kuralları değiştirmemiz gerekiyor. Kuralları değiştirmek için güçlü bir hareket inşa ediyoruz ve birliğinin bir parçası olmak için sendikanıza katılmanızı istiyoruz” dedi.
Protesto gösterileri olaysız şekilde son buldu.

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