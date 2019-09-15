Avustralya'da Lale Festivali coşkusu

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde 15'incisi düzenlenen geleneksel Lale Festivali ziyaretçi akınına uğradı.

Avustralya Türk Külttür Platformu (ATCP) tarafından 14-15 Eylül'de Melbourne'deki Tesselaar Lale Bahçeleri'nde organize edilen 15'inci Lale Festivali'ne Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hume Belediyesi Başkan Yardımcısı Naim Kurt, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkonsolos Torun, festival alanındaki ziyaretçilere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta oluşturulan atmosferden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Böyle bir havayı yaşamak, böyle bir atmosferi yaşamak bizleri mutlu ediyor. Bu çok olağandışı bir şey, burada Türkiye havasını yaşamaktan ve tabii sizlerin gösterdiği destekten çok büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

- Avustralya Türk Mehter Takımı'na yoğun ilgi

Ebru sanatından Türk kahvesine, döner kebaptan gözlemeye, kahve falından el kınasına kadar Türk kültürüne ait birçok etkinliğin yer aldığı festivalde Avustralya Türk Mehter Takımı da sahne aldı.