Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 23'e yükseldi

SYDNEY (AA) - Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülke genelinde kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadelede destek için yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurdu.

Morrison basına yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle bu mevsimde şimdiye kadar 23 kişinin öldüğünün doğrulandığını belirterek, "Son zamanlarda, özellikle bu hafta boyunca, bu felaketin tamamen yeni bir seviyeye yükseldiğini gördük. Önümüzdeki 24 saat boyunca başka bir zorlukla (artan hava sıcaklıkları) karşı karşıyayız." diye konuştu.

Yangınlar nedeniyle ilave yardıma ihtiyaç duyan topluluklar olduğunu vurgulayan Morrison, genel valinin onayıyla, yangından etkilenen bölgelerdeki topluluklara yardım için askeri birlikler konuşlandırılacağının altını çizdi.

Morrison, bu ay Hindistan ve Japonya'ya planlanan ziyaretlerinin ertelendiğini de kaydetti.