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  4. Avustralya'daki yangınların dumanları Brezilya'ya ulaştı

Avustralya'daki yangınların dumanları Brezilya'ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Avustralya'daki yangınların dumanları Brezilya'ya ulaştı

Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınların dumanlarının Brezilya'ya ulaştığı bildirildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Twitter'dan Avustralya'daki dumanların Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını gösteren uydu görüntüleri paylaştı.

Meteoroloji şirketi MetSul ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dumanların çok belirgin olmadığını vurgularken, eyalet başkenti Porto Alegre'ye ulaştığını doğruladı.

Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika'ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlı yaşamının olumsuz etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.

Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin'den de görülebildiğini açıklamıştı.

- Hükümetten yangın bölgeleri ve yangın zedeler için "ödenek" sözü

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkenin farklı noktalarında görülen ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlardan etkilenen bölgelerde, iyileştirme çalışmaları ve yangın mağdurlarına destek için daha önce söz verilen on milyonlarca dolara ilaveten, 2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar dolar) ödenek ayırma taahhüdünde bulunmuştu.

Morrison, askeri gemi ve uçakların, yangından etkilenen bölgelerdeki kişilere su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığını ifade etmişti.

Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere yangın bölgelerine askeri birlikler sevk edilmişti.

Diğer yandan, dün nispeten azalan hava sıcaklıkları ve yağmur, yangınla mücadele çalışmalarını kısmen rahatlatsa da yetkililer, mevcut yağışın büyük ve tehlikeli yangınları söndüremeyeceği ve sıcakların yeniden artacağı uyarısında bulunmuştu.

Ülke genelindeki yangınlarda, eylülden bu yana 480 milyon civarında hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya'daki yangınların kül ettiği alan 10 milyon hektara yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselmişti.

- Binlerce kişi, bulundukları yerleri terk etmişti

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan 4 bin civarında kişiden yaklaşık bini, cuma günü donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Mallacoota'da, yaklaşık 200 kişinin hala tahliye edilmeyi beklediği aktarılmıştı.

Yeni Güney Galler'de de yetkililer, geçen hafta, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemiş, eyaletin bazı kesimlerinde binlerce kişi bulundukları yerlerden ayrılmaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya brezilya Rio Grande do Sul eyaleti yangın

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