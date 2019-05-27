Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown Mersin'de

Türkiye ve Avustralya arasında uzun yıllardır göç trafiğinin yaşandığını vurgulayan Innes-Brown, "Avustralya'ya gelen Türklerin çoğunun niyeti kısa bir süre kalkmaktı ama oraya geldikten sonra uzun süreli kalmak isteyenler oldu. Bugün yaklaşık 150 bin Türk asıllı Avustralyalı vatandaşımız bulunuyor. Hepsinin Avustralya'ya büyük katkıları bulunmaktadır." dedi.

Seçer ve Innes-Brown, bir süre sohbet etti, hediye takdiminin ardından da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Innes-Brown, Türk vatandaşlarının misafirperver olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Mersin'i ilk defa ziyaret ediyorum. Bu buluşma bu sebeple benim için de çok önemli. Mersin, Türkiye ve Avustralya arasındaki ilişkilerde özel bir yere sahip. Türkiye'deki en büyük Avustralya yatırımı Mersin'de yapılıyor. Yatırımcılar, Mersin Uluslararası Limanı'na yatırımlar yapmış bulunuyor. Bu sebeple Mersin'e gelmeyi çok istemiştim. Her şey için teşekkür ediyorum."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kültürel ve sosyal etkinliklerin ülkeler arası ilişkilere katkı sağladığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bundan 50 yıl önce benim de çocukluğumu yaşadığım Tarsus ilçesinden çok sayıda aile Avustralya'ya gitmişti. Türkiye'den işçi statüsünde vatandaşlarımız, ekonomik sebeplerden dolayı Avrupa'nın birçok ülkesine gidiyorlardı. Daha çok ilk yıllarda 'vasıfsız' olarak değerlendirdiğimiz iş yükünü gönderiyorduk ama zaman geçtikçe bu tersine döndü. Şimdi daha çok vasıflı vatandaşlarımız, 'beyin göçü' diye tarif ettiğimiz gibi, maalesef ülkemizden farklı ülkelere iş bulma ya da daha rahat bir yaşam sürme umuduyla ülkemizi terk ediyorlar. İnsanlar daha demokratik ve hukuk devleti anlayışının iyi olduğu, kendilerini çok daha iyi hissedeceği ülkelerde yaşamak istiyorlar. Artık göç sebepleri, ekonomik sebeplerden farklı sebeplere doğru evrildi."