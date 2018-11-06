Avusturya Başbakanı Kurz Kosova'da

PRİŞTİNE (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecine ilişkin, "Anlaşmaya varıldığı takdirde hiç kimsenin buna karşı çıkacağını düşünmüyoruz. Böyle bir anlaşma bizim de desteğimize sahip olacak." dedi.

Dünkü Sırbistan temaslarının ardından Kosova'ya gelen Kurz, başkent Priştine'de Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü.

Kurz, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avusturya'nın ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova ile Sırbistan arasında sınırların yeniden düzenlenmesi de dahil olmak üzere her türlü anlaşmayı desteklediğini ifade etti.

Avusturya'nın tüm Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifine sahip olmalarını istediğini kaydeden Kurz, bunun için Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Taraflar arasında bir anlaşmaya varılması yönündeki çabaları için Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'ye teşekkür eden Kurz, "Kosova ile Sırbistan arasındaki herhangi bir anlaşmaya katılıyoruz. Anlaşmaya varıldığı takdirde hiç kimsenin buna karşı çıkacağını düşünmüyoruz. Böyle bir anlaşma bizim de desteğimize sahip olacak. Aynı tutumun AB'de de bulunduğunu düşünüyorum. İster sınır düzenlenmesi, ister toprak değişimi olsun anlaşma AB tarafından da desteklenecektir." diye konuştu.