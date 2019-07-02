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Avusturya'da, düzensiz göçmenleri kurtaran Alman gemi kaptanına destek eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 22:56 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da toplanan bir grup, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtararak İtalya'ya getirdiği için ev hapsinde tutulan Alman gemi kaptanı Carola Rackete'nin serbest bırakılması için gösteri düzenledi

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan bir grup eylemci, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirdiği için ev hapsinde tutulan Alman gemi kaptanı Carola Rackete'nin serbest bırakılması için gösteri yaptı.

Viyana Devlet Operası önünde bir araya gelen protestocular, "Carola özgürlük", "Göçmenler hoş geldiniz" ve "Hiç kimse yasa dışı değildir" yazılı pankartlar açtı.

Çok sayıda aktivistin konuşma yaptığı eylemde, İtalyan hükümetine, insan hayatını kurtaran bir kişi gözaltına alındığı için tepki gösterildi.

Aşırı sağcı İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi sert ifadelerle eleştiren eylemciler, İtalya'ya, evrensel değerlere aykırı bu tutumdan vazgeçmesi ve Carola'nın bir an evvel serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Göstericiler daha sonra başkentin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak, İtalya'nın Viyana Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Eylemciler protestolarını bir süre de burada sürdürdü.

- Carola Rackete olayı

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı, kaptanlığını Alman Carola Rackete'nin yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri yasa gereği sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10, daha sonra da 2 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsaade etmiş, gemide kalan 41 düzensiz göçmen, kaptan Carola'nın engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra (28 Haziran akşamı) karaya çıkmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sea Watch'un İtalya hükümetine yönelik suçlamalarını kabul etmemiş ve Alman sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri en yakındaki ülke olması bakımından Tunus'a götürmesi gerektiğine karar vermişti.

Gemi kaptanı Carola ev hapsine alınmıştı.

Avrupa'daki farklı ülkelere dağıtılacağı söylenen düzensiz göçmenler ise halen Lampedusa Adası'nda bekletiliyor.

Kaptan Carola, 2-10 yıl hapis ve 50 bin avro para cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Carola özgürlük" Carola Rackete İtalya Matteo Salvini Viyana

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