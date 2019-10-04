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Avusturya’da erken genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 00:30 | Son Güncelleme

Ülkede pazar günü düzenlenen seçimlerin sonucunda merkez sağ Avusturya Halk Partisi yüzde 37,5 oy oranı ve 71 milletvekili ile birinci parti oldu - Sandığa 4 milyon 835 bin 469 kişi gitti

VİYANA (AA) - Avusturya’da pazar günü düzenlenen erken genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37,5 oy oranı ve 71 milletvekili ile birinci parti oldu.

İçişleri Bakanlığı, 29 Eylül’de yapılan erken genel seçimlerin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre eski Başbakan Sebastian Kurz’un liderliğindeki merkez sağ ÖVP oyların yüzde 37,5’ni alarak birinci parti olurken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) 21,2’lik oy oranıyla ikinci oldu.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) önemli bir kayıpla yüzde 16,2 seviyesinde oy alabildi.

- Yeşiller yeniden mecliste

Geçen seçimlerde yüzde 4 seçim barajına takılarak meclise giremeyen Yeşiller Partisi, oylarını yüzde 13,9’a yükselterek, yeniden parlamentoya güçlü bir şekilde girmeyi başardı.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise 8,1 oranında oy elde ederek meclise giren 5’inci parti oldu.

Bu sonuçlara göre, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı ÖVP 71, SPÖ 40, FPÖ 31, NEOS 15, Yeşiller 26 şeklinde gerçekleşti.

Katılım oranının yüzde 75,6 olduğu seçimlerde, 6 milyon 400 bin seçmenin 4 milyon 835 bin 469’u oy kullanırken, 58 bin 223 kişi geçersiz oy kullandı. 958 bin seçmen mektup yoluyla oylarını kullandı.

Öte yandan seçim sonrası parti başkanlarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in temayüller üzere seçimin galibi ÖVP Genel Başkanı Kurz’a hükümet kurma yetkisi vermesi bekleniyor.

Avusturya'da son milletvekili seçimi Ekim 2017'de yapılmış, merkez sağ ÖVP yüzde 31,47 ile birinci, SPÖ yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen Kurz, aşırı sağcı parti ile koalisyon hükümeti kurmuş, mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması, 17 ay süren hükümetin sonunu getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Halk Partisi FPÖ NEOS OVP Sebastian Kurz SPÖ Viyana

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