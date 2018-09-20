Avusturya'da gayriresmi AB Zirvesi başladı

VİYANA (AA) – Avusturya’nın Salzburg kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brexit ve düzensiz göçmenler gündemiyle toplandı

Gayriresmi AB Zirvesi öncesinde basına konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bugünkü görüşmede Komisyonun önerilerini sunacağını belirterek, "Dün akşam kayda değer bir gelişme sağlanmadı. Bu yılın sonuna kadar AB dış sınırlarının korunması konusunda uzlaşı sağlanacağını düşünüyorum." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İngiltere Başbakanı Theresa May’in açıklamalarını dün akşam dinlediklerini ifade ederek, Brexit ile ilgili kaygılara 27 ülkenin uyumlu ve her tarafın yararına olacak, ortak bir çözüm bulması gerektiğini savundu.

Macron, İrlanda ile ilgili kararın da kasım ayına kadar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB’deki farklı görüşler hakkında bir soruyu yanıtlayan Macron, "AB hakkında zor kararlar alınması gerektiğinde her zaman farklı görüşler olmuştur. Fakat kısa ve uzun dönemde AB’nin çıkarlarını korumamız gerektiğine inanıyorum." dedi.