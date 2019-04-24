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"Avusturya'da kışkırtıcılık kabul edilemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen: - "Kışkırtıcılık, ülkemizde güçlendirmemiz gereken birlikteliğimizi bölmekte. Bu aynı zamanda Avusturya'nın dünyadaki itibarına da ciddi oranda zarar vermektedir. Avusturya'da birlikte yaşadığımız insanlara karşı kışkırtıcılığı hiçbir zaman kabul edemeyiz"

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ülkede son aylarda bazı gruplara yönelik ırkçı ve kışkırtıcı söylemdeki artışa tepki göstererek, "Kışkırtıcılık, ülkemizde güçlendirmemiz gereken birlikteliğimizi bölmekte. Bu aynı zamanda Avusturya'nın dünyadaki itibarına da ciddi oranda zarar vermektedir. Avusturya'da birlikte yaşadığımız insanlara karşı kışkırtıcılığı hiçbir zaman kabul edemeyiz." dedi.

Ülkede son aylarda yaşanan ırkçı ve ayrıştırıcı söylemdeki artış üzerine yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, son haftalarda ülkedeki bazı gruplara yönelik kışkırtıcılığın gözle görülür oranda arttığına dikkati çekti.

Van der Bellen, ırkçı ve hedef gösterici ifadelerin toplumsal atmosferi zehirlediğine işaret ederek, "Kışkırtıcılık, ülkemizde güçlendirmemiz gereken birlikteliğimizi bölmekte. Bu aynı zamanda Avusturya'nın dünyadaki itibarına da ciddi oranda zarar vermektedir. Avusturya'da birlikte yaşadığımız insanlara karşı kışkırtıcılığı hiçbir zaman kabul edemeyiz." görüşünü paylaştı.

- Cumhurbaşkanından hükümete uyarı

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache ile ülkenin Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn bölgesindeki FPÖ'lü belediye başkan yardımcısının ırkçı şiiri üzerine görüştüklerini ifade eden Van der Bellen, özellikle ülkeyi yöneten siyasilerin toplumun huzuru ve karşılıklı saygının korunması için daha özverili hareket etmeleri hususunda uyarılarda bulunduğunu vurguladı.

Van der Bellen, hükümeti oluşturan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz ile Başbakan Yardımcısı Strache'nin ülkedeki her bir bireyin haklarını ayrım yapmadan gözetmelerinin en önemli görevleri olduğunu belirterek, ülkenin itibarının zedelenmemesi için de sorumluluk içinde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- Aşırı sağ koalisyonda gerginlik

Aşırı sağcı partinin "Kimlikçiler Hareketi" ile olan ilişkisi ve son olarak belediye başkan yardımcısının ırkçı benzetmesi, ülkede bir yılı aşkın süredir hükümette olan ÖVP ve FPÖ koalisyonunda ciddi gerginliklerin yaşandığı yorumlarına neden oldu.

Ülkenin Yukarı Avusturya Eyaletine bağlı Braunau am Inn Belediye Başkan Yardımcısı Christian Schilcher'in FPÖ'nün parti gazetesinde yayımladığı bir şiirde mültecileri fareye benzetmesi tepkilere neden olmuş, belediye başkan yardımcısı istifa etmek zorunda kalmıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyerek 50 Müslümanı katleden terörist Brenton Tarrant'ın Avusturya'daki Neonazi Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller ile arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılmasının ardından Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ'ye bu oluşumla arasına mesafe koyması çağrısında bulunmuştu.

FPÖ'lü çok sayıda siyasetçinin Kimlikçilerle ilişkisine tepki gösteren Kurz, söz konusu grubun lağvedilmesi için yasal yolların araştırıldığını açıklamıştı.

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"Avusturya’da kışkırtıcılık kabul edilemez" "Kimlikçiler Haraketi" Alexander Van der Bellen FPÖ Heinz-Christian Strache Sebastian Kurz

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