Avusturya'da koalisyon görüşmeleri başladı

VİYANA (AA) - Avusturya'da erken genel seçimlerden bir buçuk ay sonra Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, yeni hükümeti kurmak için koalisyon görüşmelerine başladı.

Her iki partinin önemli isimlerinin bir araya geldiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kurz, koalisyon görüşmelerinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin sürecin ele alındığını söyledi.

Kurz, çeşitli konu başlıklarını ele almak için her iki partiden temsilcilerin katılacağı 6 ana grubun oluşturulduğunu belirterek, söz konusu grupların yapacağı görüşmeler sonrasında elde edilecek sonuçlar doğrultusunda farklı yaklaşımlara sahip iki partinin hükümet kurup kuramayacağının belli olacağını ifade etti.

ÖVP’nin göç konusu başta olmak üzere, ekonomi ve vergi düzenlemesi gibi başlıklara ilişkin net bir pozisyona sahip olduğunu vurgulayan Kurz, Yeşiller Partisi'nin ise iklim ve çevre konularına yönelik açık bir yaklaşıma sahip olduğunu dile getirdi.