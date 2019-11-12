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Avusturya'da koalisyon görüşmeleri başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 21:38 | Son Güncelleme

Merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi, koalisyon görüşmelerinin ilkini gerçekleştirdi

VİYANA (AA) - Avusturya'da erken genel seçimlerden bir buçuk ay sonra Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, yeni hükümeti kurmak için koalisyon görüşmelerine başladı.

Her iki partinin önemli isimlerinin bir araya geldiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kurz, koalisyon görüşmelerinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin sürecin ele alındığını söyledi.

Kurz, çeşitli konu başlıklarını ele almak için her iki partiden temsilcilerin katılacağı 6 ana grubun oluşturulduğunu belirterek, söz konusu grupların yapacağı görüşmeler sonrasında elde edilecek sonuçlar doğrultusunda farklı yaklaşımlara sahip iki partinin hükümet kurup kuramayacağının belli olacağını ifade etti.

ÖVP’nin göç konusu başta olmak üzere, ekonomi ve vergi düzenlemesi gibi başlıklara ilişkin net bir pozisyona sahip olduğunu vurgulayan Kurz, Yeşiller Partisi'nin ise iklim ve çevre konularına yönelik açık bir yaklaşıma sahip olduğunu dile getirdi.

Kurz, seçmenlerin her iki partiyi öne çıkardıkları konulardan ötürü tercih ettiğini, görüşmeler sonucunda bu sınavı başarıp başaramayacaklarının ortaya çıkacağını kaydetti.

- "İki parti arasındaki farklılıklar aşılabilir"

Yeşiller Partisi lideri Kogler de iki partinin bazı konularda birbirine yakın, bazı konularda ise farklı yaklaşımlara sahip olduğunu ancak koalisyon görüşmelerine bu durumun üstesinden gelebileceklerine olan inançla başladıklarını anlattı.

Kogler, Yeşiller Partisi'nin siyasi programında iklim ve çevrenin korunması gibi önemli başlıkların yanı sıra, şeffaf bir toplum oluşturulması için yolsuzlukla mücadele, gelir seviyesi düşük insanların imkanlarını genişletmek gibi konuların da önemli yer tuttuğunu söyledi.

Koalisyon görüşmeleri için oluşturulan grupların yarından itibaren çalışmalara başlayacağını aktaran Kogler, parti liderlerinin belirli aralıklarla kamuoyunu süreç hakkında bilgilendireceğini sözlerine ekledi.

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