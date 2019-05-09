Avusturya’da okullarda başörtüsü yasağı

"İlkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar, başlarını örtecek şekilde dini inançları temsil eden kıyafetleri giymesi yasaklanmıştır.” ifadesine yer verilen yasa metninde, İslam ve Sihizm inancına mensup çocukların diğer dini gruplardan ayrıştırılması tepkilere neden oldu.

Sebastian Kurz liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin üçüncü kez meclise taşıdığı yasa tasarısı, anayasa hükmünde kanun olarak çıkartılamadı. Basit yasa olarak mecliste kabul edilen başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesinde iptal başvurusu yapılabiliyor.

İlkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısını, anayasa hükmünde kanun olarak meclisten geçirmeyi hedefleyen aşırı sağcı hükümet, özellikle muhalefette yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi’nin (NEOS) yasağa karşı oy kullanması nedeniyle, basit kanun olarak geçmesini sağlayabildi.

Aşırı sağcı hükümet, başörtüsü yasağının çocukların uyum sürecine hizmet etmesi amacıyla hayata geçirilmek istendiğini savunurken, halihazırda neredeyse bütün okullarda bulunan Hristiyanlara ait haç sembolünün yasaklanmaması ve Yahudilerin kullandığı Kipa’nın yasağın dışında tutulması, Müslümanlara yönelik uygulanan ayrımcılığın en önemli göstergesi olarak yorumlandı.

Yasağın yürürlüğe girmesinin ardından yasaya uymayan aileler, 440 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Avusturya İslam Cemaati (AİC) Başkanı Ümit Vural, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında hükümetin ayrımcılık içeren bir yasayı hayata geçirmek istemesine tepki gösterdi.

Vural, başörtüsünün İslam dinine ait bir uygulama olduğunu, bu durumun inanç özgürlüğü çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Her ne sebeple olursa olsun başörtüsünün yasaklanması Avusturya’daki Müslümanların din özgürlüğüne yapılmış doğrudan bir saldırıdır." görüşünü paylaştı.

İslam Cemaati'nin başörtüsü yasağına karşı tutumunun çok açık olduğunu ifade eden Vural, "Söz konusu uyum karşıtı ve uyumu bozan yasa tasarısının yürürlüğe girmemesi için hükümete karşı her yasal yola başvuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

