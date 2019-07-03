HABER

Avusturya'da seçim tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:40 | Son Güncelleme

Ülkede yaklaşık 6,5 milyon seçmen 29 Eylül'de sandık başına gidecek

VİYANA (AA) - Avusturya’da seçmenler yeni hükümeti belirlemek üzere 29 Eylül’de sandığa gidecek.

Mayısta erken seçim kararı alınan ülkede, milletvekili seçimleri için 29 Eylül 2019 tarihi belirlendi.

Bakanlar kurulundan geçen seçim tarihi, meclis genel kurulundaki görüşmede bütün partilerin oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, 6 milyon 400 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Avusturya’da vatandaşlar yaklaşık iki yılın ardından tekrar sandığa giderek yeni meclis ve hükümet üyelerini belirleyecek.

- Erken seçim kararına giden süreç

Avusturya’da 2017’de yapılan genel seçimler sonucunda merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Aşırı sağcı partinin eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin geçen mayıs ayında bir Rus yatırımcıyla "partilerinin desteklenmesi durumunda devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi ve ülkenin en çok satan bulvar gazetesine ait hisselerin Rus tarafına satılması yönünde yardımcı olunacağını" içeren görüşmelerin yer aldığı görüntü kayıtlarının medyada yer alması, aşırı sağcı hükümetin sonunu getirmişti.

Strache’nin bütün görevlerinden istifa etmesinin ardından eski Başbakan Sebastian Kurz, koalisyonu sonlandırmış ve erken seçim kararı almıştı.

Ülkeyi seçimlere götürmesi için Kurz tarafından oluşturulan geçici hükümet mecliste yapılan güven oylaması sonucunda yeterli desteği alamayarak düşmüştü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ülke tarihinde ilk defa siyaset dışından bir ismi geçici hükümet kurması için görevlendirmişti.

PARTNERYeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!Yeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!
Eski eşine dehşeti yaşatan koca hakkında karar verildiEski eşine dehşeti yaşatan koca hakkında karar verildi
Trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren saldırgan adliyeye sevk edildiTrafikte tartıştığı sürücüyü öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Eylül Avusturya Avusturya’da seçim tarihi belli oldu Sebastian Kurz Viyana

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri'nden çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

Mardin'de çocuğunun gözü önünde eski eşini darp edip, bıçaklayan koca tutuklandı

Eski eşine dehşeti yaşatan koca hakkında karar verildi

Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.