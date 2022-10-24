Avusturyalı bilim adamlarından mucizevi buluş! Yaraları dikişe gerek kalmadan kapatıyor

Tıp dünyasında her geçen gün yeni bir gelişme meydana geliyor. Sağlık için oldukça önemli olan yaralar ve kesiklerin tedavileri için sürekli olarak araştırmalar yapılıyor. Avustralyalı ve Amerikalı biyomedikal mühendisler zımba ya da dikişe ihtiyaç duymadan deri ve iç organ kesiklerini 60 saniyede kapatan cerrahi yapıştırıcı geliştirdi. Ultra elastik materyale sahip olan yapıştırıcı, ultraviyole ışığa maruz kaldığında yalnızca 60 saniyede katılaşıyor ve kanamayı durduruyor.

ORGANLAR İÇİN YAMA GÖREVİ GÖRÜYOR

Tıp dünyası için oldukça önemli olan bu ürün sadece deri üzerindeki yaraları değil, elastik yapısı sayesinde akciğer, kalp ve diğer organlarda yama görevi görebiliyor. Jel şeklindeki yapışkan; damar, kalp ve akciğerlerdeki kesikleri dikişe gerek kalmadan hızla kapatıyor.

YARANIN ŞEKLİNE UYUM SAĞLIYOR

Sydney Üniversitesi'nden Profesör Anthony Weiss, sürecin banyo ve mutfak fayanslarında kullanılan silikon dolgu macunlarına çok benzediğini açıkladı. Cerrahi yapıştırıcı MeTro'nun sıvı gibi davrandığını da sözlerine ekledi. Böylece yaranın şekline uyum sağlayarak tüm boşlukları doldurur.

İNSAN ÜZERİNDE DENENMEYE HAZIR

Araştırmanın öncülerinden Nasim Annabi; Amerikan gazetelerine verdiği röportajda, MeTro formülasyonundaki farklılığın, doku yüzeyleriyle temas ettiği anda, jel benzeri bir faza katılaşması olduğunu belirtmiş. Fareler üzerinde başarılı olan cerrahi yapıştırıcı ile ilgili; biyokimya profesörü Tony Weiss, bir sonraki aşamanın klinik test olduğunu, geliştirilen ürünü insanlar üzerinde denemeye hazır olduklarını belirtiyor.

