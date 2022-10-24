HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Avusturyalı bilim adamlarından mucizevi buluş! Yaraları dikişe gerek kalmadan kapatıyor

Avusturyalı bilim adamlarından mucizevi buluş! Yaraları dikişe gerek kalmadan kapatıyor

24.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaraların kapanması oldukça zorlayıcı olabiliyor. Büyük ve derin yaralar için genellikle dikiş işlemi uygulanıyor. Ancak dikiş atana yüksek kan kayıpları yaşanabiliyor. Avustralyalı ve Amerikalı biyomedikal mühendisler zımba ya da dikişe ihtiyaç duymadan deri ve iç organ kesiklerini 60 saniyede kapatan cerrahi yapıştırıcı geliştirdi.

Avusturyalı bilim adamlarından mucizevi buluş! Yaraları dikişe gerek kalmadan kapatıyor

Tıp dünyasında her geçen gün yeni bir gelişme meydana geliyor. Sağlık için oldukça önemli olan yaralar ve kesiklerin tedavileri için sürekli olarak araştırmalar yapılıyor. Avustralyalı ve Amerikalı biyomedikal mühendisler zımba ya da dikişe ihtiyaç duymadan deri ve iç organ kesiklerini 60 saniyede kapatan cerrahi yapıştırıcı geliştirdi. Ultra elastik materyale sahip olan yapıştırıcı, ultraviyole ışığa maruz kaldığında yalnızca 60 saniyede katılaşıyor ve kanamayı durduruyor.

ORGANLAR İÇİN YAMA GÖREVİ GÖRÜYOR

Ekran görüntüsü 2022-10-24 132349

Tıp dünyası için oldukça önemli olan bu ürün sadece deri üzerindeki yaraları değil, elastik yapısı sayesinde akciğer, kalp ve diğer organlarda yama görevi görebiliyor. Jel şeklindeki yapışkan; damar, kalp ve akciğerlerdeki kesikleri dikişe gerek kalmadan hızla kapatıyor.

YARANIN ŞEKLİNE UYUM SAĞLIYOR

Ekran görüntüsü 2022-10-24 132311

Sydney Üniversitesi'nden Profesör Anthony Weiss, sürecin banyo ve mutfak fayanslarında kullanılan silikon dolgu macunlarına çok benzediğini açıkladı. Cerrahi yapıştırıcı MeTro'nun sıvı gibi davrandığını da sözlerine ekledi. Böylece yaranın şekline uyum sağlayarak tüm boşlukları doldurur.

İNSAN ÜZERİNDE DENENMEYE HAZIR

Ekran görüntüsü 2022-10-24 132126

Araştırmanın öncülerinden Nasim Annabi; Amerikan gazetelerine verdiği röportajda, MeTro formülasyonundaki farklılığın, doku yüzeyleriyle temas ettiği anda, jel benzeri bir faza katılaşması olduğunu belirtmiş. Fareler üzerinde başarılı olan cerrahi yapıştırıcı ile ilgili; biyokimya profesörü Tony Weiss, bir sonraki aşamanın klinik test olduğunu, geliştirilen ürünü insanlar üzerinde denemeye hazır olduklarını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asla göz ardı etmeyin! Tedavi edilmezse sonucu ciddiAsla göz ardı etmeyin! Tedavi edilmezse sonucu ciddi
Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!
Mcfit’in kurucusunun uçağı düştüMcfit’in kurucusunun uçağı düştü
Anahtar Kelimeler:
Mühendis Deri yama ameliyat dikiş kesik organ yapıştırıcı yara zımba

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Peş peşe istifaların ardından AK Partili milletvekilinden gündem yaratacak açıklama!

Peş peşe istifaların ardından AK Partili milletvekilinden gündem yaratacak açıklama!

Erdoğan rica etti, Yıldırım'ın ameliyatını Özkan yaptı!

Erdoğan rica etti, Yıldırım'ın ameliyatını Özkan yaptı!

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

İlginizi Çekebilir

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.