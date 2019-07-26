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Avusturya'ya iltica başvurularında ciddi düşüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

Ülkede bu yılın ilk yarısında iltica başvurularında bulunanların sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 oranında düşüş yaşandı

VİYANA (AA) - Avusturya’da geçen yılın ilk yarısında iltica başvurusunda bulunanların sayısı 7 bin 238 iken, bu yılın aynı döneminde geçen yıla oranla yüzde 20 düşüşle 5 bin 799 kişinin sığınma başvurusunda bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Avusturya’ya bu yılın ilk yarısında yapılan iltica başvurularına ilişkin verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl büyük çoğunluğunu Afganistan, Suriye, İran ve Irak’tan gelenlerin oluşturduğu 5 bin 799 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde iltica başvurusunda bulunanların sayısının 7 bin 238 olduğu, bu yılki başvurularda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 gibi ciddi bir düşüş yaşandığı ifade edildi.

- 2008'e oranla daha düşük iltica başvurusu yapıldı

Açıklamada ayrıca, bu yıl iltica başvurusunda bulunan kişilerin sayısının, mülteci krizinin yaşanmadığı 2008 verilerinden de düşük olduğu vurgulandı.

Avrupa’da mülteci hareketliliğinin yaşandığı 2015-2016 yıllarına oranla yüzde 80’lere varan iltica başvurularındaki düşüş Avrupa’daki mülteci ve göçmen karşıtı yasa ve uygulamaların gözle görülür yansımaları olarak yorumlanıyor.

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