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  4. Ay'a ayak basan astronot Buzz Aldrin 93 yaşında dördüncü kez evlendi

Ay'a ayak basan astronot Buzz Aldrin 93 yaşında dördüncü kez evlendi

22.01.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay'a ayak basan ikinci ABD'li eski astronot Buzz Aldrin, 93 yaşında dördüncü kez evlendi. Los Angeles'ta küçük bir tören ile evlendiklerini belirten Aldrin, "Aşığı ile kaçan gençler kadar heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Ay'a ayak basan astronot Buzz Aldrin 93 yaşında dördüncü kez evlendi

Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen Edwin Buzz Aldrin, 93 yaşına girdiği doğum gününde evlendiğini duyurdu.

Aldrin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 93. yaş gününde uzun zamandır sevdiği Dr. Anca Faur ile hayatını birleştirdiğini açıkladı.

Los Angeles'ta küçük bir tören ile evlendiklerini belirten Aldrin, "Aşığı ile kaçan gençler kadar heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

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Aldrin, hesabından evlilik töreni sırasında çekilmiş iki kare fotoğraf da paylaştı.

Eşi Faur'un kendisinden 30 yaş küçük olduğu kaydedildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde Aldrin'in daha önce 3 kez evlendiği belirtildi.

Eski NASA astronotu Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay uçuşu ile Ay'a yolculuk yapmış, Neil Armstrong'tan sonra Ay'a ilk ayak basan insan olarak kayıtlara geçmişti. (AA)

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