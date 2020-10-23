Ay boşlukta ilerliyor, finans konularına dikkat... 23 Ekim 2020 Cuma Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Merkür retrosu burçların üzerinde etkili olmaya devam ediyor...Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 23 Ekim 2020 Cuma Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları! 23 Ekim Cuma günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın. Günlük Burç Yorumları (23 Ekim 2020 Cuma) 23 Ekim burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cuma günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 23 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.16'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerji düşüklüğü, dağınıklık ve gecikmelerle karşı karşıya olabilirsiniz. Yöneticiler, aile büyükleri, aile üyeleri gündeminizi etkileyebilir. Bu saatten itibaren ise karmaşık bir durum çözülebilir, sosyal çevrede sıradışı durumlar olabilir. Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.16'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dikkat dağınıklığı, iletişim ve ulaşım aksaklıkları söz konusu olabilir. Kritik işleri bu saat sonrasına bırakmalı. Bu saatten sonra ise ilişkiler ve ortaklıklarda önemli değişimler söz konusu olabilir. Manipülatif durumlara dikkat etmelisiniz. Ekim Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.16'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar uyku düzensizlikleri, motivasyon eksikliği gibi durumlar gününüzü etkileyebilir. Gerekli ödemeler ve harcamalar, finansal alanda plan dışı durumlar gündeminizde olabilir. Bu saatten sonra ise şaşırtıcı haberler alabilirsiniz, gündeminiz aniden değişebilir. Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.16'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar güne dair planlarınızda değişiklikler olabilir. Çevrenizdeki kişilerin etkisinde kalmaya dikkat etmeli, ilişkilerle ilgili kritik karar ve konuşmalardan kaçınmalısınız. Bu saatten sonra ise aşk hayatında ve çocuklarla ilgili konularda şaşırtıcı, beklenmedik durumlar oluşabilir. Sürprizler gelebilir.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.16'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iş hayatında ve günlük hayatta gecikmeler olabilir. Tembellik ve isteksizlik hissedebilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak bu zaman diliminde daha doğru olacaktır. Bu saatten sonra ise önünüze gelecek olaylarla bazı kişileri daha iyi tanıyabilir, bazı kişilere bakışınız değişebilir. Merkür Retrosu etkileri sürüyor... 19 -25 Ekim haftalık burç yorumu (2020) Ekim'in üçüncü haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor? Başak Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.16'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar keyfi veya bildiğiniz gibi hareket etmek isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizde alma-verme dengesine dikkat etmelisiniz. Bu saatten sonra ise daha spontane hareket edebilirsiniz. Açık konuşmalar ve yüzleşmeler olabilir. Kazalara karşı dikkat etmeli. Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 15.16'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar halsizlik, yorgunluk ve hafif seyreden sağlık problemleri gündeminizde olabilir. Kemikler, cilt ve dişle ilgili tedavilerle ilgilenebilirsiniz. Bu saatten sonra ise finansal konularda beklenmedik, sürpriz durumlar olabilir. Hediyeler alabilirsiniz. Aşk hayatında gergin bir durum olabilir.