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  4. Ay sonunda teslim ediliyor! Deprem bölgesinde yeni yaşam alanı: Tüm ihtiyaçları karşılanacak

Ay sonunda teslim ediliyor! Deprem bölgesinde yeni yaşam alanı: Tüm ihtiyaçları karşılanacak

20.02.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te depremin büyük yıkıma yol açtığı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yığma evlerin yapımına başlandı. Depremzedeler, ay sonunda tuğlaların örüldüğü yeni yaşam alanlarına geçecek. Yığma yapılar 25 metrekare olarak planlanıyor ve içerisinde 6 kişilik ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanması öngörülüyor.

Ay sonunda teslim ediliyor! Deprem bölgesinde yeni yaşam alanı: Tüm ihtiyaçları karşılanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde binlerce bina yıkıldı, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. İki ilçede de yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Ekipler, Konteyner kent, yığma yapı ve kalıcı yaşam alanlarının oluşturulması için büyük çaba sarf ediyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut da 2 ilçede yığma ev yapımına başladı. Depremzedeler, ay sonunda tuğlaların örüldüğü ve altyapının tamamlandığı yeni yaşam alanlarına geçecek.

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"GÜNCEL AFET YÖNETMENLİĞE UYGUN"

25 metrekare olarak planlanan ve içerisinde 6 kişilik ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı yığma yapılara ilişkin konuşan Emlak Konut Uygulama Müdürü Cüneyt Çiftçi, bölgede ilk önce zemin etüt çalışması yapıldığını, ardından yığma binalara ilişkin statik raporların ortaya çıkarıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu binalar, tamamen güncel afet yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanıyor. Tuğla duvar imalatı bitti; sıva, seramik ve diğer çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz Nurdağı'nda ay sonunda 528 yeni barınma alanının depremzedelere anahtar teslimini yapmak. İslahiye'de de ay sonuna kadar 540 yeni yaşam alanının anahtar teslimini yapacağız."

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(DHA)

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