AY TUTULMASI ETKİLERİ! Ay tutulması etkileri nelerdir? Ay tutulmasının burçlara etkisi nedir?

Ay tutulmasının burçlara etkileri, yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yılın ilk ay tutulmasının etkileri merak konusu haline geldi. Dünya'nın farklı bölgelerinde, 15 Mayıs 2022 gecesi ve 16 Mayıs'ın erken saatlerine kadar, yaşanan bu doğa olayıyla beraber "Kanlı ay tutulması etkileri nedir, burçları nasıl etkileyecek?" soruları bugün yanıt bulmaya çalışacak. Ay tutulmasının etkilerine dair detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

AY TUTULMASI ETKİLERİ NELERDİR?

Astrolojide tutulmalar, hayatınızın gidişatını değiştirme gücüne sahip ekstra güçlü ay döngüleridir. Bir tutulma, Kuzey Düğüm ve Güney Düğüm ile bir hizalanma oluşturduğunda, göksel ortamda, burada, Dünya'da meydana gelen kader olaylarına karşılık gelebilecek değişimler yaratır.

Sonuçta, Kuzey Düğüm sizi nihai kaderinize doğru yönlendirirken, Güney Düğüm sizi büyüttüğünüz şeylerden uzaklaşmaya teşvik ediyor. Bu aslında bir tutulmanın sizi her zaman sizin olması gereken şeye daha da yaklaştırabileceği anlamına gelir!

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

BALIK BURCU

Dünyayı görme ve yeniden değerlendirme şekline dair büyük bir dönüşüm sağlayacak olan bu tutulma, içinde yaşadığınız idealleri ve inançları yeniden değerlendirmenizi hatırlatacak. Bazen gerçek olamayacak kadar iyi bir şeye bağlanmak, size olduğundan çok daha büyük bir zarar verebilir. Ayrıca bu tutulmada büyük resmi görürken, aynı zamanda ince ayrıntıları kaçırmamaya da dikkat edin. Özellikle bu dönemde fikirlerinizi karşı tarafa iletirken somut ve net bir adım atmaya başlayabilirsiniz.

KOÇ BURCU

Hayatta kurduğunuz bağlara odaklanmanızı sağlayan bu tutulma, öz değeriniz ve mali durumunuzu etkileyen durumları yeniden değerlendirmeniz gerektiği bir zaman dilimi getiriyor. Mali hedefleriniz ile ilgili olarak stresli hissetmenize neden olan şeyleri, zorunlu olarak yapıyorsanız, yapmayı bırakabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde kendiniz için yeni bir sayfa açabilecek faydalı kişi ve sistemlerin yardımıyla geleceğinizin kontrolünü elinize alabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Büyük değişimlerin ortaya çıktığı bu tutulmada, hayatında kimi istediğini ve kiminle yolların ayrılması gerektiğine dair kararlar devreye giriyor. Yeni kurduğunuz planlar, önünüze yenilikçi enerjilerle çıkacak. Kendinize ve beklentilerinize inanç duymanızı gerektiren bir zaman dilimi. Hayatınız kendi enerjiniz ve çabalarınızla inşa ediliyor, bu sayede insanlar sizinle devam etmek istemeleri durumunda bunu ispatlamaları gerekecek.

İKİZLER BURCU

Gerçek potansiyelinize ulaşmanızı engelleyen sınırlayıcı inançlarla yüzleşmenin zamanı geldi. Bu ay tutulması, sizden farkındalığınızı artırmanızı, özellikle verdiğiniz öncelikleri ve değerleri yeniden gözden geçirmenizi istiyor. Sahip olduğunuz gücün farkına varmanızı sağlayak bu süreç, hayatta daha büyük hedeflere yönelmenizi de kolaylaştıracak.

KOVA BURCU

Bu ay tutulması, sizin için adeta bir "şok" etkisi yaratacak iş ve kariyerle ilgili dönüşümler oluşturabilir. Bu tutulmada enerjinizi en çok nereye harcadığınızı yeniden gözden geçirin ve uzun vadeli planlarınıza herhangi bir fayda sağlamıyorsa, değişime adım atın. Her zaman hayalini kurduğunuz bir özel yaşam, ev hayatı için yatırımlar yapabilirsiniz. Aradığınız konfor ve güvenlik içeriden, yani sizden başlayacak.

YENGEÇ BURCU

Sizi geleceğinizden alıkoyabilecek olan ve geçmişe takıldığınız şeyleri bırakmanızı sağlayacak yeni bir farkındalık dönemine adım atıyorsunuz. Hayatınızı kolaylaştırabilmek için şu an da meşgul olduğunuz insanlar, yerler ve şeyler sizi tüketiyorsa bunlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Bu nedenle öncelikle kendi değerinizi bilmeniz gerekiyor. Yeni bir tutkuya gidecek yola çıkmak zor olduğu düşünülse de aslında bu tutulma sizin için bu yolu açıyor.

ASLAN BURCU

Kariyerinizde büyük değişikliklere hazır olmanız gerekiyor. Bu değişiklikler ile ev ve özel hayatınızın kesişme şeklini değiştirmesinin yanı sıra iş ve yaşam dengesini kurmanızı gerektirecek. Ayrıca iş ve ilişkilerle ilgili sınırları belirlemeye başlamanız gereken bir dönem. Yükselmeniz büyük bir olasılık olsa da geride bıraktıklarınıza da dikkat etmenizde fayda var.

BAŞAK BURCU

Bu tutulma, hayatınızın yükünün size ait olduğunu hatırlatıyor. Planlar, fikirler veya bunları gerçekleştirecek eylemlerden sorumlu olmak da sizin işiniz. Bu nedenle yükselmek istiyorsanız, durgun bir dönemi ardınızda bırakarak harekete geçmenizin zamanını geldiğini hatırlatıyor. Ayrıca bu süreçte sizden daha tecrübeli birinin fikirlerine danışmanız en iyi yolu çizmenizi, hatta hayatınızı değiştirmenizi sağlayabilir.

OĞLAK BURCU

Daha fazlasını istemenizin zamanı geldi! Zevk, eğlence ve yaratıcılık için daha fazla molaya ihtiyacınız olduğunu söyleyen bu tutulma, bu durumu göz ardı etmemenizi söylüyor. Diğer insanların umutlarınız, hayalleriniz hakkında çok fazla şey söylediğini fark ettiyseniz, onlara karşı sınırlarınızı çizmenizin de vakti geldi. Artık başkalarının sizin hayatınızla ilgili herhangi bir şeyi kontrol edemeyeceği bir zaman dilimine adım atacaksınız.

