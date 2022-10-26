Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? Geri sayım başladı: İşte 2022 Ay tutulması tarihi!

Ay tutulmasının gerçekleşeceği tarih merak konusu oldu. BDün gerçekleşen güneş tutulması sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, ay tutulması ne zaman gerçekleşecek. İşte ay tutulması ile ilgili merak edilenler...

AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Ay tutulması 8 Kasım Salı günü öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Fakat nadir görülen bu doğa olayı Türkiye'de gündüz saatine denk gelmesi nedeniyle hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.

AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

