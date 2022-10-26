HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? Geri sayım başladı: İşte 2022 Ay tutulması tarihi!

Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? Geri sayım başladı: İşte 2022 Ay tutulması tarihi!

26.10.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay tutulması ne zaman, sorusunun yanıtı, geçtiğimiz gün gerçekleşen ve Türkiye'den de izlenebilen güneş tutulmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Nadir görülen bu doğa olayında ay ile güneşin arasına dünya girer ve Ay, yerkürenin gölgesinde kalır. Peki, ay tutulması ne zaman, hangi tarihte? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? Geri sayım başladı: İşte 2022 Ay tutulması tarihi!

Ay tutulmasının gerçekleşeceği tarih merak konusu oldu. BDün gerçekleşen güneş tutulması sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, ay tutulması ne zaman gerçekleşecek. İşte ay tutulması ile ilgili merak edilenler...

AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Ay tutulması 8 Kasım Salı günü öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Fakat nadir görülen bu doğa olayı Türkiye'de gündüz saatine denk gelmesi nedeniyle hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.

AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Yasa dışı tütün satışına Emniyet'ten darbe! 9 suç grubuna operasyon: Çok sayıda gözaltı varSon dakika: Yasa dışı tütün satışına Emniyet'ten darbe! 9 suç grubuna operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendiUzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
ay tutulması ay tutulması ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Gizli tanığın itirafları sonrası düğmeye basıldı: Anne ve babayla birlikte 8 akrabası gözaltına alındı

17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Gizli tanığın itirafları sonrası düğmeye basıldı: Anne ve babayla birlikte 8 akrabası gözaltına alındı

Sıfır otomobilde bunu ilk kez duyacaksınız!

Sıfır otomobilde bunu ilk kez duyacaksınız!

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Resmen ölüme sürüklendi! Elbisesi vagonun kapısına sıkışınca...

Resmen ölüme sürüklendi! Elbisesi vagonun kapısına sıkışınca...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.