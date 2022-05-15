AY TUTULMASINA ADIM ADIM! Ay tutulması ne zaman? Türkiye'den ay tutulması görülecek mi? Kanlı Ay tutulması nedir?

Ay Tutulması için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kanlı ay tutulmasına artık sayılı saatler kaldı. 16 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ay tutulması nereden görülür, Türkiye'den ay tutulması görülecek mi? soruları gündemdeki yerini almaya başladı. İşte ay tutulmasına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022'nin ilk ay tutulması 16 Mayıs Pazartesi saat 07.13'de gerçekleşecek. Tutulma Amerika, Afrika ve Avrupa’dan izlenirken Türkiye'den görülemeyecek.

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA MEYDANA GELECEK VE NERELERDEN İZLENEBİLECEK?

Kanlı Ay Tutulması Amerika, Antarktika, Avrupa, Afrika, Doğu Pasifik, Yeni Zelanda, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde tamamen ya da kısmen görünebilecek. Türkiye'den ise hava açık olduğu takdirde başlangıç ve parçalı tutulma evresi izlenebilecek. Ayrıca ışık kirliliğinin tutulma deneyimine gölge düşürebileceğini hatırlatmakta fayda var.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre 16 Mayıs'ta meydana gelecek Tam Ay Tutulması'nın evreleri şu şekilde olacak:

Tutulmanın başlangıcı (Yarı gölgeli): 03.31

Parçalı tutulmanın başlangıcı: 05:28

Tam tutulmanın başlangıcı: 06:29

Tam tutulmanın ortası: 07:11

Tam tutulmanın sonu: 07:54

Parçalı tutulmanın bitişi: 08:55

Tutulmanın bitişi (Yarı gölgeli): 09:52

