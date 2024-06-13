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  4. 'Ayağa kalkınca boyu 3 metre' Görenler dana diyor ama o bir keçi! Kurban pazarındaki herkesi şaşkına çevirdi

'Ayağa kalkınca boyu 3 metre' Görenler dana diyor ama o bir keçi! Kurban pazarındaki herkesi şaşkına çevirdi

13.06.2024 17:07
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Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Bu süreçte kurbanlıklar ve fiyatları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ancak Eskişehir’de bir keçi, görenleri şaşırttı. Ayağa kalkınca 3 metre boya ulaşan ‘Kocaoğlan’ isimli keçi pazardaki büyükbaş kurbanlıklara rakip oldu. Keçisine yoğun ilginin olduğunu söyleyen Ercan Özel ise "Görenler dana diyor. Biz buna 35 bin lira istiyoruz" dedi.

'Ayağa kalkınca boyu 3 metre' Görenler dana diyor ama o bir keçi! Kurban pazarındaki herkesi şaşkına çevirdi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında da hareketlilik başladı. Vatandaşların kurbanlıklarını almak için pazar yolunu tutarken, 12 bin liradan 40 bin liraya kadar küçükbaş kurbanlık bulmak mümkün.

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GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Özellikle küçükbaş kurbanlık almak için gelen vatandaşları ‘Kocaoğlan’ isimli keçi şaşırtıyor. Adeta büyükbaş kurbanlık boyunda olan Karaoğlan, ayağa kalktığından yaklaşık 3 metreye kadar ulaşıyor. Normal şartlarda ise bir insan boyuna yakın olan keçiyi görenler şaşırıyor.

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35 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR

Sahibi tarafından Antalya’dan getirilerek, 3 yıldır bakılan keçi 35 bin liraya alıcısı bekliyor. Canlı olarak 150 kilogram gelen Karaoğlan, pazarın gözdesi durumunda.

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"GÖRENLER DANA DİYOR"

Keçisine yoğun ilginin olduğunu anlatan Ercan Özel, “3 yıldır kendi hayvanımız. Pazara satmaya getirdik. Canlı hali 150 kilograma yakın. Antalya’ya özgü olan bir hayvan. Başka bir yerde de yetişmiyor. Görenler dana diyor. Biz buna 35 bin lira istiyoruz. Talep var 30 bin lira veriyorlar. Yükseldiği zaman 3 metre vardır” dedi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı keçi
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