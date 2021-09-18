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  4. Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı, camın boğazına saplanmasıyla hayatını kaybetti

Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı, camın boğazına saplanmasıyla hayatını kaybetti

18.09.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, evinde düşüp başını kapıya çarpan kişi, kırılan camın boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Adana Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde, apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Melik Ejder Çamur (55), evinin mutfağında ayağının kaymasıyla dengesini kaybederek başını balkon kapısının cam bölümüne çarptı.

CAMLAR BOYNUNU KESTİ

Camın kırılarak boynunu kesmesiyle ağır yaralanan Çamur'u yerde hareketsiz yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Çamur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Çamur'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova
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