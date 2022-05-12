HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye gitti!

Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye gitti!

12.05.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Gercüş ilçesinde bir kişinin ayağına merdivenin çivili tahtası saplandı. Ayağına çivili tahta saplanan kişi, hastaneye başvurdu. Çivili tahta 1 saatlik operasyonla çıkarıldı.

Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye gitti!

Batman’ın Gercüş ilçesinde Rezan Kaya, komşusuna giderken evinin önünde bulunan merdivenin üzerine çıktığı esnada ayağına batan çivi ile birlikte hastaneye gitti.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyünde meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

ve

1 SAATLİK OPERASYONLA ÇIKARILDI

Ayağında tahtalı çivi ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Rezan Kaya tedavi altına alındı. Çivi, 1 saat süren operasyonla çıkarıldı. Ayağından çivinin çıkartmasıyla rahatlayan Kaya sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ramazan Ramazan içiyor musunuz?' deyince ortalık karıştı'Ramazan Ramazan içiyor musunuz?' deyince ortalık karıştı
Sahte gelinlerin akılalmaz tezgahı! İsteme, nişan, düğün...Sahte gelinlerin akılalmaz tezgahı! İsteme, nişan, düğün...
Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildiBursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

Kanlı 'takı kavgası' olay olmuştu: Vur onları baba diye bağırmış

Kanlı 'takı kavgası' olay olmuştu: Vur onları baba diye bağırmış

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Tam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdi

Tam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdi

Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!

Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

30 yıldır oturamıyor!

30 yıldır oturamıyor!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.