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  4. Ayağına su yılanı değen at ürkünce sahibini sırtından böyle attı

Ayağına su yılanı değen at ürkünce sahibini sırtından böyle attı

09.01.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta ayağına su yılanı değen cirit atı yıllarca sırtında taşıdığı sahibini Çoruh'un serin sularına attı.

Bayburt'ta 3 arkadaş oynanan cirit müsabakasının ardından Çoruh Nehri üzerinde atlarla gezinti yapmak amacıyla bir araya geldiler. Hobi amaçlı hafta sonları atlı safari turu gerçekleştiren, at üzerinde zorlu dağ yollarını aşarak keyifli vakit geçiren Ergin Narmanlı, İbrahim Heme ve Alpay Tekdemir isimli üç arkadaşın bu seferki yeni rotası Çoruh Nehri oldu. Çoruh Nehri'nde gezinti yapmak üzere buluşan arkadaşlar bir süre Çoruh üzerinde atlarıyla birlikte dolaştılar. Eğlenceli vakit geçiren 3 arkadaştan ata sporuyla ilgilenen ciritçi Ergin Narmanlı bir anda kendini Çoruh'un serin sularında buldu.

At sahibi Ergin Narmanlı'nın iddiasına göre 'Façalı' ismini verdiği atının ayağına gezinti yaptıkları esnada su yılanı dolandı. Bu nedenle bir anda ürken ve paniğe kapılan at yaklaşık 3 senedir sırtında taşıdığı sahibini ani refleksle sırtından atarak, suya düşürdü.

Sahibi Narmanlı'yı üzerinden Çoruh Nehri'nin sularına düşüren at daha sonra oradan uzaklaşarak nehir içinde koşuşturmaya başladı. O anları ise Narmanlı'nın arkadaşı Tekdemir cep telefonuyla kaydetti. Arkadaşının düşme anlarına tanık olan Tekdemir ve Heme, Narmanlı'yı bırakıp kahkahaya boğuldular.

Sırılsıklam ıslanan Narmanlı, soğuk havaya, üşümesine aldırış etmeyip yakın zamanda yeni aldığı ve cebine koyduğu telefonunu cebinden çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Narmanlı, her ne kadar telefonu kurtarmak için büyük çaba sarf ettiyse de yeni aldığı telefonunun bozulmasının önüne geçemedi.

"ÜRKÜNCE SUYA ATTI""

Yaşadığı olay ardından konuşan Narmanlı, "Talihsiz mi diyelim, güzel bir macera anısı mı diyelim başımızdan bir olay geçti. Geçtiğimiz haftalarda Çoruh Atlı Spor Kulübü ile idman maçımız vardı. Her zamanki gibi maçımızı kazasız belasız oynadık, bitirdik. Maçımızı oynadığımız sahanın kenarında Çoruh Nehri vardı. Arkadaşlarla birlikte atlarımıza binip Çoruh'a girdik. Su atların ayaklarına iyi gelir, ayakları rahatlatır diye bildiğimizden maç sonrası atımızın ayakları rahatlasın istedik. 2.5 yıllık bir atım vardı, ismi Façalı. Galiba Façalı'nın ayağına yılan temas etti ve bir anda atım korktu. Ürkünce de bizi üstünden suya attı" dedi. Başına böylesi bir olayın ilk defa geldiğini söyleyen Narmanlı, "İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Yıllardır atlarla Çoruh'a girer çıkarız, uzun yıllardır cirit sporuyla ilgileniyorum ona rağmen ilk defa öyle bir şey yaşadım. Daha öncesinde böyle bir olay hiç yaşamadım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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