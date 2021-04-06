HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ayak fotoğraflarını sattı, faturalarını ödedi: ''En büyük destekçim eşim''

Ayak fotoğraflarını sattı, faturalarını ödedi: ''En büyük destekçim eşim''

06.04.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Brooke Schueneman, hamilelik nedeniyle işini bırakmak zorunda kalmış, aynı dönemde kocası da pandemi nedeniyle işini kaybetmişti. Gelirleri olmayan, geçim derdine düşen aile faturalarını da ödeyemeyince ilginç bir yola başvurdu. OnlyFans hesabı oluşturan Brooke, ayak fotoğrafları satarak şimdilerde paraya para demiyor.

Ayak fotoğraflarını sattı, faturalarını ödedi: ''En büyük destekçim eşim''

İki yaşında bir çocukları olan ve 240 bin liralık borçlarını ödeyemeyen evli çift, faturalarını da ödeyemeyince iyice çaresiz kaldı. Kocasının önerisiyle bu işe giren kadın, "Bazı insanların bu yaptığımı onaylamayacaklarını biliyorum, ancak iş için yaptığım şey ebeveynlik yeteneğimi etkilemiyor" ifadelerini kullandı.

''EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM''

OnlyFans, hesabı açarak ayak fotoğraflarını atan Brooke Schueneman, 'bu iş benim ana kaynağım oldu. Yaklaşık 240 bin liralık borcumuzu ödedik. Fotoğraflarımı ve ayaklarımın fotoğraflarını satıyorum. En büyük destekçim eşim' dedi.

''VEDİĞİMİZ EN İYİ KARAR''

Eşimle birlikte verdiğimşz 'en iyi karar' diyen Brooke Schueneman, 2018 yılının aralık ayında, neredeyse 9 aylık hamileyken garsonluk ve dadılık işlerini bırakmak zorunda kaldı. Pandemi nedeniyle eşinin de işsiz kalması ABD'li aileyi bu işe yöneltmiş. Artık eskisi kadar fotoğraf paylaşmadığını söyleyen Brooke, borçlarını kapatma şansı bulduğu için mutlu olduğunu da söylüyor.

Screenshot_35

Screenshot_36

Screenshot_37

Screenshot_39

Screenshot_41

Screenshot_42

Screenshot_43


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Uzaylılarla temas ne zaman?Uzaylılarla temas ne zaman?
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Hollanda bandıralı kargo gemisinin 12 mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı

Nefes kesen operasyon! Ölümden böyle kurtardılar

Uzaylılarla temas ne zaman? Ünlü bilim insanı açıkladı

Uzaylılarla temas ne zaman?

ABD'li Bloomberg’den Türk SİHA’larına övgü

Bloomberg’den Türk SİHA’larına övgü

Düşük maliyetli korona aşısı geliştirildi: NDV-HXP-S

Düşük maliyetli korona aşısı geliştirildi!

Hollanda bandıralı geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

Hollanda bandıralı geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

ABD İran'la Viyana nükleer görüşmelerine katılıyor

ABD İran'la Viyana nükleer görüşmelerine katılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.