Ayak fotoğraflarını sattı, faturalarını ödedi: ''En büyük destekçim eşim''

İki yaşında bir çocukları olan ve 240 bin liralık borçlarını ödeyemeyen evli çift, faturalarını da ödeyemeyince iyice çaresiz kaldı. Kocasının önerisiyle bu işe giren kadın, "Bazı insanların bu yaptığımı onaylamayacaklarını biliyorum, ancak iş için yaptığım şey ebeveynlik yeteneğimi etkilemiyor" ifadelerini kullandı.

''EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM''

OnlyFans, hesabı açarak ayak fotoğraflarını atan Brooke Schueneman, 'bu iş benim ana kaynağım oldu. Yaklaşık 240 bin liralık borcumuzu ödedik. Fotoğraflarımı ve ayaklarımın fotoğraflarını satıyorum. En büyük destekçim eşim' dedi.

''VEDİĞİMİZ EN İYİ KARAR''

Eşimle birlikte verdiğimşz 'en iyi karar' diyen Brooke Schueneman, 2018 yılının aralık ayında, neredeyse 9 aylık hamileyken garsonluk ve dadılık işlerini bırakmak zorunda kaldı. Pandemi nedeniyle eşinin de işsiz kalması ABD'li aileyi bu işe yöneltmiş. Artık eskisi kadar fotoğraf paylaşmadığını söyleyen Brooke, borçlarını kapatma şansı bulduğu için mutlu olduğunu da söylüyor.



