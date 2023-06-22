HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayakkabı değil adete gizli kasa! Tabandaki delikten paraları gören inanamadı... Dilencinin zulası 'pes' dedirtti.

Ayakkabı değil adete gizli kasa! Tabandaki delikten paraları gören inanamadı... Dilencinin zulası 'pes' dedirtti.

22.06.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dilenci operasyonuna çıkan zabıta ekipleri, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde 40 kişiyi yakaladı. Yakalanan bir kadın dilencinin ayakkabısının tabanına yaptığı zulayı gören ekipler şaştı kaldı. Dilencinin ayakkabısının altından çıkanlara inanamayan ekipler, kadına idari para cezası kesti.

Ayakkabı değil adete gizli kasa! Tabandaki delikten paraları gören inanamadı... Dilencinin zulası 'pes' dedirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dilenci operasyonuna çıktı. Yakalanan 40 kişi arasında kırmızı elbiseli yabancı uyruklu kadının üzerinde para bulamayan ekipler, ayakkabısına yöneldiğinde ise bulduklarına şaştı kaldı.

AYAKKABISININ TABANININ PARA KASASI YAPMIŞ

Show Haber'de yer alan habere göre; dilenci kadının ayakkabısını adeta para kasası yaptığı görüldü. Ayakkabıyı inceleyen ekipler, açık olan küçük deliğe baktı, çıkan paralara kendileri de inanamadı.

11

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

O anları kamera kaydına alan ekipler, ayakkabıdan çıkan paraları masanın üzerine koyarken, "Şuraya baksana ya. Saya saya götürüyorum." diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

12

Ayakkabı zulasından 902 TL para çıkarken, dilenci kadına da idari para cezası kesildi.

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışı

 Denizaltıyı bulmak için görevlendiren ekipler, bir enkaza rastladı!

Denizaltıyı bulmak için görevlendiren ekipler, bir enkaza rastladı!

 Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama

 Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı! Dehşete düşüren sözler

Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı! Dehşete düşüren sözler

 Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!
Erdoğan'dan MKYK'da 'İmamoğlu ve Yavaş' sözleri!Erdoğan'dan MKYK'da 'İmamoğlu ve Yavaş' sözleri!
Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: 'Akşener varken yapmam' Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: 'Akşener varken yapmam'
Anahtar Kelimeler:
Dilenci İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama

İşte Merkez Bankası faiz kararına piyasaların ilk tepkisi…

İşte Merkez Bankası faiz kararına piyasaların ilk tepkisi…

Kayıp denizaltıdakiler için umutlar söndü! Açıklama geldi...

Kayıp denizaltıdakiler için umutlar söndü! Açıklama geldi...

İmamoğlu'ndan çok net 'adaylık ilanı' açıklaması!

İmamoğlu'ndan çok net 'adaylık ilanı' açıklaması!

Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı! Dehşete düşüren sözler

Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı! Dehşete düşüren sözler

Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.