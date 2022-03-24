Ayakkabıların içinde üşümeye son! İşte ayakları sıcak tutmanın yolu

Havanın soğuk olduğu dönemlerde ayakkabının soğuğu geçirmesi birçok insan için eziyet. Mevsime uygun giyinmenize rağmen ayaklarınızı ayakkabı içinde ısıtamıyorsanız bu yolu deneyebilirsiniz. Üstelik yöntem oldukça kolay.

İZOLASYON

Ayaklarınızın ayakkabı içinde buz gibi olmasını engellemek için yalıtım malzemesi kullanabilirsiniz.

Bu basit malzemeyi nalburdan alabilirsiniz. Sonrasında düz tabanlı ayakkabınızı yalıtım örtüsünün üzerine yerleştirin.

Ayakkabınızın şeklini yalıtım malzemesine çizin. Ardından şekilleri kesin ve ayakkabınızın iç tabanının altına yerleştirin.

Bu basit yöntem sayesinde artık soğuktan korunacaksınız.

Ayrıca yalıtım katmanının, önceden depolanan ısının dışarı çıkmasını engelleme özelliği de vardır.



