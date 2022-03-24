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Ayakkabıların içinde üşümeye son! İşte ayakları sıcak tutmanın yolu

24.03.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk kış günlerinde ayakkabıların soğuğu geçirmesi birçok kişinin korkulu rüyası. Zaman zaman iki kat çorap giyilse bile bu sorun aşılmaz. Ancak ayakkabınızı sıcak tutma yöntemini uygulayarak soruna bir son verebilirsiniz.

Ayakkabıların içinde üşümeye son! İşte ayakları sıcak tutmanın yolu

Havanın soğuk olduğu dönemlerde ayakkabının soğuğu geçirmesi birçok insan için eziyet. Mevsime uygun giyinmenize rağmen ayaklarınızı ayakkabı içinde ısıtamıyorsanız bu yolu deneyebilirsiniz. Üstelik yöntem oldukça kolay.

İZOLASYON

Ayaklarınızın ayakkabı içinde buz gibi olmasını engellemek için yalıtım malzemesi kullanabilirsiniz.

Ayakkabıların içinde üşümeye son! İşte ayakları sıcak tutmanın yolları

Bu basit malzemeyi nalburdan alabilirsiniz. Sonrasında düz tabanlı ayakkabınızı yalıtım örtüsünün üzerine yerleştirin.

Ayakkabıların içinde üşümeye son! İşte ayakları sıcak tutmanın yolları

Ayakkabınızın şeklini yalıtım malzemesine çizin. Ardından şekilleri kesin ve ayakkabınızın iç tabanının altına yerleştirin.

Ayakkabıların içinde üşümeye son! İşte ayakları sıcak tutmanın yolları

Bu basit yöntem sayesinde artık soğuktan korunacaksınız.

Ayakkabıların içinde üşümeye son! İşte ayakları sıcak tutmanın yolları

Ayrıca yalıtım katmanının, önceden depolanan ısının dışarı çıkmasını engelleme özelliği de vardır.

Ayakkabıların içinde üşümeye son! İşte ayakları sıcak tutmanın yolları


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