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Ayaklarınızda bu belirti varsa dikkat! O hastalık ölüme neden olabiliyor

26.10.2023 08:53 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar ayaklardaki değişimlerin ölümcül durumlara yol açabilen kolesterolün belirtisi olabileceğini ifade ediyor. Vücudumuz bize sinyaller verir. Dolayısıyla belirtilerin farkında olup bu durumu iyi değerlendirmek gerekir. İşte, yüksek kolesterolün nedenleri...

Ayaklarınızda bu belirti varsa dikkat! O hastalık ölüme neden olabiliyor

Kolesterol değerleri yüksek olan kişilerin damarlarında sertleşme görülür. Uzmanlar yüksek kolesterolün riskli ve ölümcül olabilen hastalıklara zemin oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

YAŞAM ŞEKLİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Uzmanlar, yüksek kolesterolün başlıca nedenlerini şu şekilde sıraladı:

  • Genetik yapı,

  • Yağlı yiyecekler tüketmek,

  • Hareketsiz bir yaşam tarzı ve yeterince egzersiz yapmamak,

  • Fazla kilolu olmak,

  • Sigara ve alkol tüketimi.

VÜCUDUN BAZI BÖLÜMLERİNDE ETKİLER GÖRÜLEBİLİYOR

Yüksek kolesterol hastalığını teşhis eden bariz bir belirti bulunmuyor. Kan testi, seviyelerinizin nerede olduğunu bilmenin tek kesin yolu. Ancak yüksek kolesterol çok daha şiddetli hale geldiğinde, vücudun bazı bölümlerinde etkiler görülebiliyor.

Bu sessiz katilin erken teşhis edilebilmesi ve herhangi bir zarara yol açmadan müdahale edilebilmesi için doktorlar ve sağlık uzmanları her zaman düzenli sağlık kontrolü yaptırmayı öneriyor.

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TIRNAKLARA VE AYAKLARDAKİ AĞRIYA DİKKAT!

Ayak parmakları veya bacaklarınızda ağrı varsa, bu durum tehlikeli derecede yüksek kolesterol seviyelerine işaret edebilir. Dr. Sami Firoozi'ye göre, kırılgan veya yavaş büyüyen ayak tırnakları, kolesterol komplikasyonunun açıklayıcı bir işareti olabilir.
Anahtar işaretlerden biri kırılgan ayak tırnaklarıdır, ikincisi ise yavaş büyüyen ayak tırnaklarıdır. Bu iki belirti, periferik arter hastalığına (PAD) neden olabilen kandaki yüksek kolesterol seviyelerinden kaynaklanır.

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AĞRI KENDİNİ TEKRARLIYORSA UZMANA GÖRÜNÜN

Periferik arter hastalığı (PAD), kalp ve beyin dışında bulunan kan damarlarının hastalıklarını ifade eder. NHS şunları söyledi: "PAH'li pek çok kişide semptom görülmez. Ancak bazılarının bacaklarında yürürken genellikle birkaç dakika dinlendikten sonra kaybolan ağrılı bir ağrı olur. Egzersiz yaparken tekrarlayan bacak ağrısı yaşarsanız bir doktora görmelisiniz."

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