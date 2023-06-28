Ayasofya'da binlerce kişi bayram namazı kıldı! 'İnanılmaz bir havası var'

Bayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya Camii'ne gelmeye başladı. Cami namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayanlar seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.

"İNANILMAZ BİR HAVASI VAR"

Namaza gelen Uğur Ceritli, “Biz özellikle normal vakitlerde de gelmeye çalıştık. Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Yani her vakitte girmeye çalıştık içeriye. Yani inanılmaz bir havası var. Bizim orada da tarihi camiler var ama Sultanahmet ile Ayasofya inanılmaz. Keşke daha önce gelseydik diyoruz. Allah razı olsun ibadet açanlardan. İnşallah daim olur" dedi.

Mehmet Binici ise, “Çok güzel bayramlar geçiriyoruz. Rabbimize binlerce şükürler olsun. Depremdeki kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Geri kalanlara Allah sabır versin. Bütün dünyada barış ve huzur istiyoruz. Başka da bir şey dileğimiz yok" diye konuştu.

VATANDAŞLAR EYÜP SULTAN CAMİİ'NE AKIN ETTİ

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Erken saatlerde gelen vatandaşlar, cami içerisinde yer bulamayınca avluya serilen kilim ve hasırların üzerinde namaz kıldı.

Kaynak: DHA

