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Ayasofya Fatih Medresesi’ni kim yıktırdı? Ayasofya Fatih Medresesi nerede? İlk müderrisi kimdir?

15.04.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya Fatih Medresesi’ni kim yıktırdı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan medreseye ilişkin vatandaşlar Ayasofya Fatih Medresesi’ni kim yıktırdı? Ayasofya Fatih Medresesi nerede? İlk müderrisi kimdir? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte yeniden ihya edilen ve bugün açılışı yapılan medreseye ilişkin bilgiler...

Ayasofya Fatih Medresesi’ni kim yıktırdı? Ayasofya Fatih Medresesi nerede? İlk müderrisi kimdir?

Ayasofya Fatih Medresesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden ihya edilen açılış programında yaptığı konuşmasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada tarihi önemi olan bu yerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildiği aktarıldı. Peki Ayasofya Fatih Medresesi’ni kim yıktırdı? Ayasofya Fatih Medresesi nerede? İlk müderrisi kimdir? 86 yıl sonra yeniden açılan medreseye ilişkin merak edilenler haberimizde.

AYASOFYA FATİH MEDRESESİ'Nİ KİM YIKTIRDI?

Ayasofya Fatih Medresesi, Sultan Abdülaziz döneminde 1869-1874 yılları arasında yıktırılmıştır.

Eski medrese temelleri üzerine tekrar inşa edilen bina, Ayasofya'dan geriye çekilerek batı cephesinin hizasında hazırlanan projelere göre yapılmıştır.

Son Ayasofya Medresesi, Daru'l-Hilafetü'l-Aliye Medresesi olarak kullanılırken, 1924 yılında İstanbul Belediyesi tarafından Öksüzler Yurdu olarak değerlendirildi. 10 yıl sonra Ayasofya Müze olduğunda medrese bir süre daha Öksüzler Yurdu olarak kullanıldı. 1936'da harap olması ve kullanıma müsait olmaması nedeniyle yıktırıldı.

AYASOFYA FATİH MEDRESESİ NEREDE?

İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya Kilisesi'ni cami yapan Fatih Sultan Mehmet, caminin kuzeybatısında bulunan ve o dönem papaz evleri olarak kullanılan yapıyı da medreseye çevirmiştir. Kısacası Ayasofya Fatih Medresesi Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı.

AYASOFYA FATİH MEDRESESİ İLK MÜDERRİSİ KİMDİR?

Mehmet 1473’te Uzun Hasan üzerine yaptığı sefere birlikte götürdüğü Ali Kuşçu’yu dönüşte Ayasofya Medresesi’ne müderris tayin etti. Yani Ayasofya Farih Medresesi'nin ilk müderrisi Ali Kuşçu'dur.

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