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Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin kapısındaki tahribat gündem olmuştu! Vakıflar Genel Müdürlüğü iddiaları yalanladı

20.04.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya-i Kebir Cami-i imparator kapısında meydana gelen tahribat gündem olmuş ve güvenlik zafiyeti yaşandığı iddia edilmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin yaptığı açıklamada oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyetinin söz konusu olmadığını, ahşabın olağan sürecinden yıprandığını ve ufak bir dokunma ile tahribatın oluştuğunu belirtti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin kapısındaki tahribat gündem olmuştu! Vakıflar Genel Müdürlüğü iddiaları yalanladı

Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin imparator kapısında meydana gelen tahribat konuşulmaya devam ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü olayla ilgili paylaşım ve haberler üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada güvenlik zafiyeti yaşandığı iddiası reddedilirken ahşabın olağan sürecinden yıprandığı ve ufak bir dokunma ile tahribatın oluştuğu belirtildi.

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"TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Ayasofya'nın imparator kapısının tahribatına ilişkin paylaşım ve haberler üzerine yapılan açıklamada, dünyanın nadide miraslarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, 10 Temmuz 2020 tarih ve 2729 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden ibadete açıldığı anımsatıldı.

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Aynı zamanda bir külliye olan caminin birçok restorasyon çalışması ve ihyasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile genel müdürlük nezdinde tamamlandığı belirtilen açıklamada, türbeleri, sibyan mektebi, muvakkıthaneleri ile bir külliye olan Ayasofya'nın çalışmaları, restorasyonu ve ihyasının titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Ayasofya Fatih Medresesi de buna örnektir. Ayasofya-i Kebir Cami-i imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribat, ahşabın olağan sürecinden yıpranmış ve ufak bir dokunma ile de tahribat oluşmuştur. İmparator kapısı konservasyonu bugün itibarıyla tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır. Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari, bir teknik olmak üzere iki müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir."

"GÜVENLİK ZAFİYETİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Milletin ve devletin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i ve Külliyesi'nin, 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri tarafından en üst seviyede, titizlikle korunduğu aktarılan açıklamada, oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyetinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Takdir edersiniz ki müze statüsündeyken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı, camiye dönüştürülmesiyle 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın Vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldıysa geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii
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