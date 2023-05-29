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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde İstanbul'un fethi için mevlit okutuldu

29.05.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okutuldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde İstanbul'un fethi için mevlit okutuldu

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif ve kasideler okunurken İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da fetih duasını etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, öğle namazının ardından sona erdi.

Öte yandan İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, "İstanbul bizler için Peygamber Efendimizin müjdesi, Osman Gazi'nin vasiyeti, Akşemsettin'in duasıdır. Bu eşsiz şehrin, Feth-i Mübin'in 570. yıl dönümünde bizlere İstanbul gibi emsalsiz bir şehri emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun muzaffer askerlerini rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

Öte yandan Yerlikaya "Medeniyetimizin baş tacı, şehirlerin sultanı #İstanbul'umuzun fatihini kabri başında dualarla yâd ettik. 29Mayıs 1453'ü dünya tarihinde unutulmaz kılan, büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmet, minnet ve saygıya anıyorum." notuyla fotoğraflı bir paylaşım daha yaptı.

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı "Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü kutlu olsun." şeklindeki paylaşımına "Tüm İstanbullu hemşehrilerimle bu akşam 19.30’da Maltepe’de buluşuyoruz." notunu ekledi.


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