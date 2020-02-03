Ayasofya Müzesi 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu

Bakanlık'tan edinilen bilgiye göre, 2019'da Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2018'e göre yaklaşık 7 milyon arttı.

2017'de 20 milyon 509 bin 746, 2018'de 28 milyon 145 bin 550 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret ederken, 2019'da bu sayı 35 milyon 48 bin 417'ye yükseldi.

İmparator Justinianus'un talimatıyla 532'de yapımına başlanan, 537'de kilise olarak ibadete açılan, İstanbul'un fethiyle camii olarak yeniden düzenlenen, 1935'te müzeye dönüştürülen İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından Ayasofya, 3 milyon 727 bin 361 kişiyle 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu.

HAZRETİ MEVLANA'YA ZİYARETÇİ AKINI



Bakanlık verilerine göre, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgiyle ziyaret ettiği Konya Mevlana Müzesi, geçen yıl 3 milyon 464 bin 155 kişiye kapılarını açtı. Mevlana Müzesi, en çok ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze olarak kayıtlara geçti.

Mevlana Müzesi'ni 2 milyon 557 bin 868 ziyaretçiyle Denizli Pamukkale Hiearapolis Ören Yeri izledi ve en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri sıralamasında üçüncü oldu.