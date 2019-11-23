Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, beraberindeki vakıf üyeleri ve bir grup ilkokul öğrencisi ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalçın için 3 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı.

Pekacar, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın, bölge insanını her alanda geri bırakmak istediğini, çocukların eğitimi için bölgeye gelen öğretmenleri korkutmak için 30 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği terör saldırılarıyla bölge insanına kan kusturduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği yere karanfil bırakarak onu bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını belirten Pekacar, "Şenay Aybüke Yalçın, Sıtkı Abdioğlu, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten ve diğer bütün öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, şehit öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin anlamlı gününü kutluyoruz." dedi.