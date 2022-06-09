Aybüke Yalçın kimdir? Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kaç yaşında hayatını kaybetti, nasıl öldü?

Aybüke Yalçın ölümünün 5. yılında anılıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulunarak genç yaşta yaşamını yitiren öğretmeni rahmetle andı. Peki Aybüke Yalçın kimdir? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün paylaşımı ve Aybüke Yalçın'ın biyografisi...

ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

Aybüke Yalçın ya da tam adıyla Şenay Aybüke Yalçın 1994 yılında Çorum'un Osmancık ilçesinde dünyaya geldi.

Aybülke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi.

Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.

AYBÜKE YALÇIN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Aybüke Yalçın PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu 23 yaşında şehit düşerek hayata gözlerini yumdu.

AYBÜKE YALÇIN NASIL ÖLDÜ?

Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK saldırısında, karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü sonrasında mezun olduğu üniversitenin orkestra salonuna adı verildi. Ailesi de kemanını buraya bağışladı.

