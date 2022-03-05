Ayçiçek yağı 5 lt ne kadar? Bim'de 5 lt yağ ne kadar? Ayçiçek yağı neden zamlandı?

Ayçiçek yağı özellikle 5 lt yağ fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk halkı toplu alışveriş yapmayı sever. Savaş zamanlarından kalan bir alışkanlıktır bu. Şu sıralarda da Rusya ve Ukrayna savaşı Türk halkını savaş zamanı yıllarına götürdü. Her gıdayı toptan almaya alışkın olan vatandaş, yağ fiyatlarını da yakından takip ediyor. Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları her market zincirinde farklı fiyatlarla halka ulaşıyor. Durum böyle olunca Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları da market market araştırılıyor.

BİM'DE 5 LT YAĞ NE KADAR?

BİM 5 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerde Cumartesi gününde 5 lt ayçiçek yağında indirimler devam ediyor ve fiyatlar oldukça cazip rakamlarla halka ulaşıyor.Son olarak açıklanan fiyatlarla beraber; BİM marketlerde 5 lt Sole Ayçiçek Yağı 109 TL, 2 lt Sole Ayçiçek Yağı 45.90 TL ve 1 lt Sole Ayçiçek Yağı da 23.90 TL’den satılıyor.

AYÇİÇEK YAĞI NE KADAR ZAMLANDI?

Rusya ile Ukrayna savaşı ayçiçek fiyatlarını olumsuz etkiledi. Savaş devam ederken Türkiye'nin ham yağ ithalatı büyük bir oranda sekteye uğradı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil yaptığı yazılı açıklamada, stoklarda market fiyatları da dahil olmak üzere 1,5 aylık yağ kaldığına dikkat çekmişti.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Çoşkun Dönmez, gıda enflasyonu 1 Ocak'tan bu yana yüzde 18 arttığını söyledi. Şubat ayında en fazla artış, aylık yüzde 8,5'lik artışla bitkisel yağlarda oldu. Küresel talep artarken arz sorunlarının yaşanması bitkisel yağ fiyatlarındaki artışa zemin hazırladı.



