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Ayder Yaylası'nda "salıncak şikayeti" sona eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Rize Valiliği'nin tebligatının ardından bölgedeki salıncaklar kaldırılmaya başlandı - AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı: - "Ayder’in tarihi fotoğrafının çıktığı çayırlık mera alanını inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eli ile kamulaştıracağız" - "Rize’nin önemli bir değerini, markasını korumaya çalışıyoruz. Ayder’de bir dönüşüm başlatıyoruz"

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından kaldırılmaya başlandı.

Rize Valiliği tarafından, kaçak yapılan salıncak ve ziplinelerin kaldırılması için 56 kişiye tebligat gönderildi. Tebligatların ardından 6 kişi salıncaklarını kaldırdı.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Avcı, incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün ardından Rize mimarisine uygun yapılarla bölgede turizmin önemli bir geçim kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti.

Ayder'in, Türkiye'nin en önemli turizm değerlerinden bir tanesi olduğu vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Ayder’in tarihi fotoğrafının olduğu bölgede uygunsuz yapılar yapıldığını, doğası ile uygun olmayan salıncak tiplerinin yapıldığını görmüştük. Salıncakların hepsini kaldıracağız. Rize Valiliği tebligatları gönderdi. Salıncakları kaldırmayanlar için kolluk kuvvetleri ile orayı asli hüviyetine kavuşturmuş olacağız.
Ayder’in tarihi fotoğrafının çıktığı çayırlık mera alanını inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eli ile kamulaştıracağız. TOKİ Başkanımız ile görüştük. Kamulaştırma kararları çok yakın bir zamanda alınıyor ve vatandaşlarımıza tebliğ edilecek."

- "Ayder'in kimliğini ve değerini ortadan kaldırmamamız lazım""

Avcı, Ayder'de bir dönüşüm başlatıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rize’nin önemli bir değerini, markasını korumaya çalışıyoruz. Ayder’de bir dönüşüm başlatıyoruz. Otopark ihalesi ve otel yapılmaya başlanacak. Dönüşüme tabi tutulacak binaların yapı çalışmalarına başlanacak. Ayder'i inşallah dünyanın en önemli turizm merkezi haline getirme gayretinde olacağız. Ayder, Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde titizlikle durduğu, hassasiyetle Türkiye’nin hemen her noktasında anlattığı görüntüye dönmüş olacak."

Salıncaklara karşı olmadıklarının da altını çizen Avcı, "Ayder’in kimliğini koruyarak bu tarz organizasyonları inşa etmek lazım. Salıncaklar, doğru yerlerde planlanabilir, yapılması gerekir. Devletimizin ilgili kademelerinden izin almadan kaçak göçek hiçbir yapının Ayder’in hiçbir bölgesinde yapılmaması lazım. Buna da asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Avcı, niyetlerinin oradaki vatandaşın da kazanması olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kazanırken Ayder'in kimliğini ve değerini ortadan kaldırmamamız lazım. Ayder’in değerini koruyarak inşa etmek niyetindeyiz. Ayder’de salıncak da dahil kaçak hiçbir yapıyı devletin ilgili kademelerinden izin almadan yapmasınlar. Burada kararlılığımız kesindir."

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Anahtar Kelimeler:
ayder Muhammet Avcı Salıncak

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