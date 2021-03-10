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  4. Aydın 14 yaşındaki çocuğun sır ölümü! Feci şekilde hayatını kaybetti

Aydın 14 yaşındaki çocuğun sır ölümü! Feci şekilde hayatını kaybetti

10.03.2021 19:47 | Son Güncelleme:
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Aydın 14 yaşındaki çocuğun sır ölümü! Feci şekilde hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre oturdukları binanın çatısından kendini boşluğa bırakan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesine bağlı Zeybek Mahallesi 5. Cadde üzerindeki bir sitede saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

10 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN ATLADI

Edinilen bilgiye göre, oturdukları 10 katlı binanın çatısına çıkan 14 yaşındaki Yusuf Taşkın henüz bilinmeyen bir nedenle kendini bir anda boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten atlayan Taşkın’ın düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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ACI HABER TÜM SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşkın’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastane yolunda hayatını kaybeden çocuğun acı haberi ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Polis ekipleri çocuğun sır ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)


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Aydın

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