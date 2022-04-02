Aydın, Balıkesir ve Bartın sahur vakti ne zaman? Aydın, Balıkesir ve Bartın iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Aydın, Balıkesir ve Bartın'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Aydın, Balıkesir ve Bartın'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...
Aydın, Balıkesir ve Bartın'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.
AYDIN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
BALIKESİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
BARTIN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:
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