HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydın Battal yazdığı sitem dolu şiirle yerel seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı

Aydın Battal yazdığı sitem dolu şiirle yerel seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.04.2024 20:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'deki yerel seçimlerde muhtarlık seçimini kaybeden ve sosyal medyadan akrabalarına yazdığı şiirle sitem eden Aydın Battal, Türkiye'de gündem olmuştu. Bir anda popüler olan Battal kendisine dizi ve filmlerden teklif geldiğini açıklamıştı. Battal gelen tekliflerden birini kabul etti ve setten ilk karesini paylaştı.

Aydın Battal yazdığı sitem dolu şiirle yerel seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı

Yerel seçimlerde köyünde muhtar olabilmek için iki kişiyle yarıştığını ifade eden Aydın Battal, "Aşağı Homurlu köyünde üç aday, 300 oy vardı. Bana 29 oy çıktı ve kaybettim. Seçimlere başladığımda üzerimde üç yük vardı. Gariban olmam, çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmam. Gönlüme söz geçiremedim ve macera içine girdim" demişti.

AW177294_01

Battal sitemini "Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Akılları kesse beni köyden de kovarlar, akrabam dostlarım istemedi ilk önce beni. Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci" dizelerinden oluşan şiiriyle dile getirmişti.

AW177294_02

"BİRKAÇ DİZİ VE FİLMDEN ROL TEKLİFİ ALDIM"

Bir anda popüler olan Battal daha sonra yaptığı açıklamasında "Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim. Birkaç dizi ve filmden rol teklifi aldım. Bu sevinçli haberi paylaşmak istedim. Kırşehiri'mizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

POPÜLER DİZİNİN KADROSUNA KATILDI

Battal, kendisine gelen tekliflerden Gönül Dağı dizisinde oynamayı kabul etti. Yapımcının teklifini kabul eden Aydın Battal, Gönül Dağı dizisine katıldı.

Setten ilk fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Battal, ''İşte geldim gönül dağı. İlk seti tamamladık bugün'' ifadelerini kullandı.

4


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Araçların camı kırıldıYer: İstanbul! Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Araçların camı kırıldı
Yer: Antalya! Ölümden döndüler, boğulmaktan robot kurtardıYer: Antalya! Ölümden döndüler, boğulmaktan robot kurtardı
Isparta'da feci kaza! 10 kişi yaralandıIsparta'da feci kaza! 10 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim
En Çok Okunan Haberler
Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Yazdığı sitem dolu şiirle yerel seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı

Yazdığı sitem dolu şiirle yerel seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı

Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındı

Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındı

Yer: İstanbul! Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Araçların camı kırıldı

Yer: İstanbul! Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Araçların camı kırıldı

Özel hayatını açık açık sordu! Yatak odası yanıtı olay oldu

Özel hayatını açık açık sordu! Yatak odası yanıtı olay oldu

Süper Lig'de akıllara durgunluk veren olay!

Süper Lig'de akıllara durgunluk veren olay!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.