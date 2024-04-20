Aydın Battal yazdığı sitem dolu şiirle yerel seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı

Yerel seçimlerde köyünde muhtar olabilmek için iki kişiyle yarıştığını ifade eden Aydın Battal, "Aşağı Homurlu köyünde üç aday, 300 oy vardı. Bana 29 oy çıktı ve kaybettim. Seçimlere başladığımda üzerimde üç yük vardı. Gariban olmam, çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmam. Gönlüme söz geçiremedim ve macera içine girdim" demişti.

Battal sitemini "Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Akılları kesse beni köyden de kovarlar, akrabam dostlarım istemedi ilk önce beni. Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci" dizelerinden oluşan şiiriyle dile getirmişti.

"BİRKAÇ DİZİ VE FİLMDEN ROL TEKLİFİ ALDIM"

Bir anda popüler olan Battal daha sonra yaptığı açıklamasında "Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim. Birkaç dizi ve filmden rol teklifi aldım. Bu sevinçli haberi paylaşmak istedim. Kırşehiri'mizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

POPÜLER DİZİNİN KADROSUNA KATILDI

Battal, kendisine gelen tekliflerden Gönül Dağı dizisinde oynamayı kabul etti. Yapımcının teklifini kabul eden Aydın Battal, Gönül Dağı dizisine katıldı.

Setten ilk fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Battal, ''İşte geldim gönül dağı. İlk seti tamamladık bugün'' ifadelerini kullandı.







