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  4. Aydın'da 500 kilo et çıkan develere yoğun ilgi! Fiyatı cep yakıyor

Aydın'da 500 kilo et çıkan develere yoğun ilgi! Fiyatı cep yakıyor

18.07.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, sığır kadar develere de kurbanlık için rağbet gösteriliyor. 250- 500 kilo et çıkan develer, kilosuna göre 15 ile 25 bin lira arasında alıcı buluyor.

Aydın'da 500 kilo et çıkan develere yoğun ilgi! Fiyatı cep yakıyor

Deve güreşi geleneği nedeniyle deve yetiştiriciliğinin devam ettiği Aydın'da, kurbanlık için ayrılan hayvanların satışı sürüyor. Fiyatları büyüklüğüne göre, 10 ile 15 bin lira arasında değişen kurbanlık develere ilgi de yoğun oluyor. İncirliova'da baba mesleği deve sucuğu imalatı yapan Metin Korucu, her yıl Kurban Bayramı'nda bölgedeki güreşemeyen ve güreşlerden düşen develeri kurbanlık olarak satıyor. 250- 500 kilo et çıkan develer, kilosuna göre 15 ile 25 bin lira arasında alıcı buluyor.

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250-500 KİLO ET ÇIKIYOR

Deve satan Metin Korucu, "Devede bakım ve kilosuna çok önem veriyoruz. Devede ortalama 250 ila 500 kilo arasında et çıkıyor. Bir deveyi 7 hisseye kadar kesen oluyor. Bu yıl ilk kez Kırıkkale'ye 3 deve yolladık. Her yıl standart deve kurban kesen 7-8 müşterimiz var" dedi.

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Deveci İsmail Ödemiş ise "30 yıldan beri devecilik yapıyorum. Deve bakıcılığını da yapıyorum. 2 yıl önce kendime bir deve aldım. Pandemi nedeniyle deve güreşleri olmayınca ben de kurbanlık olarak deveyi sattım. Devem 12 yaşındaydı, 23 bin liraya sattım. Kendime ait ilk kez devem oldu onu da kurbanlık olarak sattım" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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