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  4. Aydın'da dehşete düşüren görüntü! Mahalleli görür görmez polisi aradı

Aydın'da dehşete düşüren görüntü! Mahalleli görür görmez polisi aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 01:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi yol kenarında bulunan su deposunun yanındaki ağaca asılı halde bulundu.

Aydın'da dehşete düşüren görüntü! Mahalleli görür görmez polisi aradı

Olay Mesudiye Mahallesi Vakıf Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ BULDU

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri su deposu yanındaki ağaçta bir kişinin asılı halde bulunduğunu görünce hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırmada ağaçta asılı halde bulunan kişinin Mehmet Can Kartal (30) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kartal’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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