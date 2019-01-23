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Aydın'da firari suç makinesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 21:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekipleri, yolda kimlik kontrolü yaptığı sırada 12 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Metin Arslan'ı (32), gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Arslan, tutuklandı.

Aydın'da firari suç makinesi yakalandı

19 aralık 2018 tarihinden bu yana firari durumda olan hükümlü, Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında kırsal Tuzburgazı Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri, yol kontrol noktasında durdurdukları bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiye kimlik kontrolü yaptı. Jandarma, arkada yolcu olarak bulunan kimliğinin yanında olmadığını söyleyen ve isminin Savaş Kaya olduğunu belirten gençten şüphelendi.

12 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Gözaltına alınan şüpheli Savaş Kaya’nın jandarmadaki sorgusunun ardından hükümlü veya tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığı, mala zarar verme ve hırsızlık gibi 12 ayrı suçtan araması olan Metin Arslan olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu suçlardan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu, 19 Aralık 2018 tarihinde Nazilli Açık Cezaevi'nden kaçtığı öğrenildi. Cezaevi firarisi jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın firari cezaevi

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