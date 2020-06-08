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Aydın'da ilginç olay! Sahte polisle gerçek polis karşılaşınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde gözünü kestirdiği paralı ve yaşlı kişileri, kendisine polis, hakim ve savcı süsü vererek dolandıran bir şahıs, aynı yaşlı adamı ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı. Gerçek polisleri karşısında görünce ne yapacağını şaşıran sahte polis, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

Aydın'da ilginç olay! Sahte polisle gerçek polis karşılaşınca...

Çine ve civarında son zamanlarda özellikle ekonomik durumu iyi yaşlı kişilerin kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan kişi tarafından aranılıp para istendiği yolunda ihbar alan Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi çalışma başlattı. Daha önce ilçe merkezindeki Şevketiye Mahallesi’nde yaşayan ve 40 bin lirası dolandırılan 80 yaşındaki M.A. isimli şahıs, aynı şahsın tekrar kendisini araması üzerine polise müracaat etti.

"GERÇEK POLİSİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Daha önce 40 bin lirasını dolandırdığı kurbanından bu defa “Adının karıştığı ‘FÖTÖ’ dosyasını temizlemek üzereyim ancak 75 bin liraya daha ihtiyaç var” diyerek 75 bin lira daha isteyen zanlıyı yakalamak için fiziki ve teknik takibe başlayan polis ekipleri dolandırıcının 38 yaşındaki Gökhan T. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla sahte polis kimliği ile kurbanını bekleyen Gökhan T. karşısında gerçek polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı.

Polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak kelepçelenen zanlı polis merkezine götürüldü. Zanlı karşısında gazetecileri de görünce tanınmamak için başını kaldırmadı.

Gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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