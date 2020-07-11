Aydın'da koronavirüs hareketliliği! Yanlışlıkla eski HES kodunu kullanan yolcu herkesi alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre İzmir-Isparta seferini yapan bir yolcu otobüsüne sabah saatlerinde binen bir yolcu, Aydın’da indi. Ancak bu yolculuk esnasında kullandığı HES kodunda, yolcunun Covid-19 şüphelisi olduğu ve seyahat etmemesi gerektiği yönünde, sistem uyarı verince polis ekipleri otobüsün güzergahında tertip aldı. Aydın’da inen yolcu 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılırdı. Bu arada otogardan çıkış yapan otobüs ise diğer yolcuların sağlıkları için tedbir amaçlı Nazilli Otogarı’nda durduruldu. Bekletilen otobüsteki yolcular, durumla ilgili bilgilendirildi.

Şüpheli yolcunun yapılan test ve kontrollerinde koronavirüslü olmadığı, eski HES kodunu bu yolculukta kullandığı için bu paniğin yaşandığı belirtildi.

(İHA)

