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Aydın'da koronavirüs hareketliliği! Yanlışlıkla eski HES kodunu kullanan yolcu herkesi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

Aydın’da sağlık ve polis ekipleri otogarlarda koronavirüs alarmı yaşadı. İzmir’den otobüse binen bir yolcunun, sisteme girilen HES (Hayat Eve Sığar) kodunda koronavirüslü olduğu uyarısı gelince tüm ekipler seferber oldu. Yolcu için yanlış HES kodu kullanıldığı ortaya çıkınca herkes derin bir nefes aldı.

Aydın'da koronavirüs hareketliliği! Yanlışlıkla eski HES kodunu kullanan yolcu herkesi alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre İzmir-Isparta seferini yapan bir yolcu otobüsüne sabah saatlerinde binen bir yolcu, Aydın’da indi. Ancak bu yolculuk esnasında kullandığı HES kodunda, yolcunun Covid-19 şüphelisi olduğu ve seyahat etmemesi gerektiği yönünde, sistem uyarı verince polis ekipleri otobüsün güzergahında tertip aldı. Aydın’da inen yolcu 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılırdı. Bu arada otogardan çıkış yapan otobüs ise diğer yolcuların sağlıkları için tedbir amaçlı Nazilli Otogarı’nda durduruldu. Bekletilen otobüsteki yolcular, durumla ilgili bilgilendirildi.

Şüpheli yolcunun yapılan test ve kontrollerinde koronavirüslü olmadığı, eski HES kodunu bu yolculukta kullandığı için bu paniğin yaşandığı belirtildi.

(İHA)

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