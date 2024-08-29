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  4. Aydın'da ölüm havuzu! Görünce peş peşe atladılar, iki amca sağ çıkamadı

Aydın'da ölüm havuzu! Görünce peş peşe atladılar, iki amca sağ çıkamadı

29.08.2024 22:29
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Aydın'da evlerinin yanındaki sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki A.A.'yı kurtarmak isteyen babası ile iki amcası 4 metre derinliğindeki havuza atladı. Baba kız havuzdan sağ çıkarılırken iki amca boğularak yaşamını yitirdi.

Aydın'da ölüm havuzu! Görünce peş peşe atladılar, iki amca sağ çıkamadı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde 5 yaşındaki A.A. evlerinin yanındaki, ailesinin kendi imkanlarıyla kazıp branda sererek oluşturduğu yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.

A.A'nın havuza düştüğünü gören baba Adem Aktaş ile amcaları Murat Aktaş (26) ve Erkan Aktaş (33) havuza girdi. Aile bireylerinin havuzdan çıkamamaları üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BABA KIZ KURTULDU, İKİ AMCA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla havuzdan çıkarılan 4 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Müdahaleye rağmen Murat Aktaş ve Erkan Aktaş hayatını kaybetti. Baba Adem A. ile kızı A.A'nın hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi.

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İki amcanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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