Aydın’da, sirenler 112 sağlık çalışanları için çaldı

Covid-19 ile mücadelenin kahramanlarından olan acil sağlık çalışanları, bu yıl buruk kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında, “Ambulans Siren Sesi” etkinliği gerçekleştirdi.

Arama kurtarma ve acil sağlık hizmetleri araçlarının korteji eşliğinde Batı Gazi Bulvarı üzerinden başlayan etkinlik Adnan Menderes Bulvarı istikametinden Atatürk Kent Meydanı’nda son buldu. 2 ambulans, 1 obez ambulans, 1 motorize ambulans ve 1 UMKE aracı ile gerçekleştirilen kısa kortejde bu kez sirenler sağlık çalışanları için çaldı. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evlerinde olan Aydınlı vatandaşlar da, balkonlarında cep telefonlarından açtıkları ambulans siren sesi ile sağlık çalışanlarına destek verdi.

"BİZLER SAHADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Atatürk Kent Meydanı’nda 112 acil sağlık çalışanları adına kısa bir açıklama yapan 112 motorize ambulans görevlisi Paramedik Anıl Savaş; “Saygıdeğer Aydın halkının, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin yanlarında olduğunu bilmelerini isterim. Bu süreçte sizler de bizim yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız için her zaman 7 gün 24 saat sahada olmaktan gurur duyuyoruz. Biz de vatandaşlarımızdan bu süre zarfında sokağa çıkma yasağına riayet etmelerini, maske ve mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz budur. 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlu olsun” dedi. (İHA)

