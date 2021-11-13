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  4. Aydın'da şüpheli ölüm! Kan lekesinin izi sürülüyor

Aydın'da şüpheli ölüm! Kan lekesinin izi sürülüyor

13.11.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da, hayvan çiftliğinde ölü bulunan çiftçinin cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftlikteki bir boğanın boynuzunda kan lekesi tespit edilmesinin ardından ekipler, çiftçinin hayvan saldırısı sırasında hayatını kaybettiği ihtimalini değerlendiriyor.

Aydın'da şüpheli ölüm! Kan lekesinin izi sürülüyor

Alınan bilgiye göre, Çayyüzü Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğine giden Hakan Atalay'dan (55) bir süre haber alamayan yakınları, kontrol için buraya gitti.

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Atalay'ı yerde hareketsiz yatarken bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp izleri bulunan çiftçinin cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

HAYVAN SALDIRISI İHTİMALİ

Çiftlikteki bir boğanın boynuzunda kan lekesi tespit eden jandarma ekipleri, Atalay'ın hayvan saldırısı sırasında hayatını kaybettiği ihtimalini değerlendiriyor. (AA)

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Aydın
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