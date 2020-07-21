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  4. Aydın'da şüphelinin evinden cephanelik çıktı

Aydın'da şüphelinin evinden cephanelik çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 20:34 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle takibe alınan M.M.K.'ya ait iki adreste yapılan aramada 1 tabanca, 12 fişek, 3 tüfek, 4 adet havai fişek yapımında kullanılan patlayıcı madde ve 8 kök hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M.K., adliyeye sevk edildi.

Aydın'da şüphelinin evinden cephanelik çıktı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir süredir silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.M.K.'yı takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliye ait iki adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 12 fişek, 1'i pompalı 3 tüfek, 4 adet havai fişek yapımında kullanılan patlayıcı madde ve 8 kök hint keneviri ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Şüphelinin evinden cephanelik çıktı

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